Москва оттает после рекордных снегопадов

В Москве установится теплая по зимним меркам температура. Столбики термометров будут подниматься до плюс 3 градусов.

Синоптики прогнозируют, что в понедельник в столичном регионе продолжится влажная погода, а столбики термометров могут опускаться до -2 градусов. Ночью может потеплеть до 3 градусов выше нуля.

«Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/c. Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба»

– Гидрометцентр России

По области температура будет колебаться в аналогичном диапазоне – от -2 до +3 градусов.