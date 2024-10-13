Вестник Кавказа

Югу России пообещали аномальное тепло

Отдыхающие на скамейке
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Воздух в Краснодарском крае и других южных регионах России может прогреться до 24 градусов в середине грядущей недели. Аномальное потепление связано с обилием солнца.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о не по сезону теплой погоде в ЮФО и СКФО в ближайшие дни.

"Резко повышается температура на юге европейской России, и в выходные температурный фон будет высоким <…> а дальше начинается еще более значительное повышение"

– Роман Вильфанд

Благодаря антициклону и ясной погоде солнечные лучи более насыщены энергией, что ведет к интенсивному прогреванию воздушных масс.

"Во вторник ожидается плюс 17-19, а в среду и четверг - уже плюс 20-24 градуса. Тут уже не весенний, а уже такой летний период начинается"

– Роман Вильфанд

Метеоролог добавил, что в ночные часы в ближайшие дни будет также очень тепло - до плюс 10.

В ЮФО и на Северном Кавказе уже полностью сошел снег, отметил Вильфанд в беседе с ТАСС.

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