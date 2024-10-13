Югу России пообещали аномальное тепло

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о не по сезону теплой погоде в ЮФО и СКФО в ближайшие дни.
"Резко повышается температура на юге европейской России, и в выходные температурный фон будет высоким <…> а дальше начинается еще более значительное повышение"
– Роман Вильфанд
Благодаря антициклону и ясной погоде солнечные лучи более насыщены энергией, что ведет к интенсивному прогреванию воздушных масс.
"Во вторник ожидается плюс 17-19, а в среду и четверг - уже плюс 20-24 градуса. Тут уже не весенний, а уже такой летний период начинается"
– Роман Вильфанд
Метеоролог добавил, что в ночные часы в ближайшие дни будет также очень тепло - до плюс 10.
В ЮФО и на Северном Кавказе уже полностью сошел снег, отметил Вильфанд в беседе с ТАСС.