Циклон Ваня отменил занятия в школах регионов и взялся за Москву

Сильнейший снегопад привел к отмене школьных занятий в пятницу в Орловской и Курской областях. Циклон Ваня шагает по Центральной России, вечером в четверг он добрался до Москвы. Что сейчас происходит в регионах на фоне мощного циклона?

Циклон Ваня вносит коррективы в жизнедеятельность российских регионов. Отмена уроков в школах, проблемы с электроснабжением, метель и сугробы высотой метр. Какие регионы уже ощутили на себе удар стихии?

Санкт-Петербург

Циклон Ваня идет на Центральную Россию с Балкан, но кружным путем. Побывав на Балтике, "Ваня" соединился с атлантическим циклоном и начал штурмовать Россию с Северо-Запада. Так, в Петербурге снегопады начались в понедельник и завершатся только к выходным.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Псков

В Пскове мощные снегопады привели к проблемам с электричеством, без света оказались 5 тыс человек, на данный момент число абонентов не получающих электричество сократилось.

"2 тыс жителей Псковской области остаются без электроснабжения из-за непогоды. Снег, дождь и температурные переходы через ноль приводят к повторным отключениям в регионе"

– правительство Псковской области

Брянск, Тула, Владимир

Синоптики предупреждают о пике непогоды в пятницу в Брянской, Тульской, Липецкой, Владимирской областях. Сугробы за день могут вырасти вдвое, ветер усилится до 20 м/с.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Курская область

В школах Курской области в пятницу школьники останутся дома. Снегопад случится ночью с 14 на 15 декабря.

"В связи с ухудшением погодных условий завтра, 15 декабря, в школах Курска объявляется день самоподготовки. Дети остаются дома"

– мэр города Игорь Куцак

В регионе круглосуточно работают около 400 единиц техники, они заняты расчисткой от снега дорог и дворов. Жителей призывают в пятницу не пользоваться личным транспортом.

Орловская область

Под Орлом в пятницу также отменены школьные занятия.

"В целях безопасности принято решение перевести детей, подвоз которых осуществляется к базовым школам, на дистанционное обучение 15 декабря на один день"

– губернатор Андрей Клычков

На дорогах заносы и гололед, валит сильный снег, ветер достигает 18 м/с.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Нижний Новгород

Снежный циклон доберется до Нижнего Новгорода в пятницу. За день сугробы увеличатся в два раза, выпадет до 30% месячной нормы осадков. Видимость из-за снегопада ухудшится до 200-700 м, на дорогах высока вероятность увеличения числа ДТП из-за плохой видимости и снежных заносов. Горожан просят быть внимательными и по возможности пользоваться общественным транспортом.

Москва

В столичном регионе сильный снег начал идти вечером в четверг и продолжится в пятницу.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Порывы ветра могут усилиться до 15-17 м/с, менее чем за сутки сугробы вырастут на 20-23 см, тогда как за предыдущие три дня они увеличились лишь на 15 см.

"Если взять совокупно с начала зимы, то после пятницы общий прирост снега будет составлять более 1 м 5 см, а где-то - и более 1 м 10 см, что довольно много"

– заммэра Москвы Петр Бирюков

Коммунальные службы готовы к круглосуточной работе в борьбе с последствиями непогоды.