Вестник Кавказа

Мощи Петра и Февронии привезут на Ставрополье

Мощи Петра и Февронии привезут на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Верующие смогут приложиться к мощам святых покровителей брака Петра и Февронии в дни проведения выставки «Благословенный Кавказ». Мероприятие пройдет в  Ессентуках 11−17 октября.

Ессентуки примут выставку-ярмарку «Благословенный Кавказ», в рамках которой православные верующие смогут приложиться к мощам святых Петра и Февронии.

«Ковчег с мощами святых покровителей брака Петра и Февронии впервые к нам прибывает сюда, на нашу территорию. Мы, конечно, очень рады такой возможности, в том числе, это очень хороший повод узнать о жизни благоверных князей, об их личной истории и об истории преодоления»

– архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт

Основной целью выставки-ярмарки является не только возможность прикоснуться к мощам святых, но и создание атмосферного пространства для различных мероприятий. Программа выставки обещает быть насыщенной и разнообразной. Участники смогут увидеть выступления воскресных школ, театров и ансамблей, которые продемонстрируют народные и духовные традиции Кавказа.

Одной из центральных частей программы станут лекции, которые будут посвящены темам семейного воспитания, духовных ценностей и социальной ответственности.

Мастер-классы также займут важное место в программе. Это будут практические занятия по народным ремеслам, искусству и традициям Кавказа, которые позволят участникам погрузиться в богатую культуру региона.

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