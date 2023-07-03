Опубликовано: 15:07, 3 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Черное море продолжают усиленно проверять на соответствие санитарным нормам. Исследования показывают: море подходит для купания, в том числе, и в районе Сочи.

Роспотребнадзор подтверждает: купаться в Черном море в Сочи безопасно, это доказывают более 160 проб воды, проверенных за прошлую неделю.

В Сочи вода в море безопасна для купания, ее регулярно проверяют. Пробы берут в 10 м от берега на всем протяжении береговой линии. Всего в 2023 году специалисты взяли свыше 2 тыс проб воды.

Регулярные проверки позволяют держать на контроле ситуацию и делать отдых туристов безопасным на популярных пляжах курорта.