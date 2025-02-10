Вестник Кавказа

Названы поезда РЖД, на которые продажа билетов открывается за полгода

Названы поезда РЖД, на которые продажа билетов открывается за полгода
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
В РЖД приняли решение об увеличении сроков продаж билетов на популярные поезда. За полгода можно купить билет из Москвы в Петербург, в Рускеалу, на "Жемчужину Кавказа" и другие.

Железнодорожные билеты на часть российских поездов начали продавать за полгода, поделились в ФПК (дочерняя компания РЖД).

Планировать путешествие за полгода можно на популярном у туристов направлении между Москвой и Санкт-Петербургом.

"Федеральная пассажирская компания" увеличила глубину продажи билетов на ряд поездов до 180 суток. В их число входят поезда № 1/2 "Красная стрела" и № 3/4 "Экспресс"

– сообщение

Кроме того, за полгода можно приобрести билеты на туристические поезда "Жемчужина Кавказа", "В Карелию", "Рускеальский экспресс", "По Золотому кольцу", "Серебряный маршрут", "Волжский вояж", "Гастротур", поделились в ФПК, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что обсуждается возможность увеличения до 180 дней сроков продаж билетов в Крым.

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