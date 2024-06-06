Вестник Кавказа

Турист погиб на сплаве в Адыгее – открыто уголовное дело

Турист погиб на сплаве в Адыгее – открыто уголовное дело
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Смертью человека окончился незаконного организованный сплав на рафте по бурной горной реке в Адыгее. Уже открыто уголовное дело – выяснилось в том числе, что у инструкторов не было необходимых документов.

К трагедии привел сплав, организованный с нарушениями, в Адыгее – подробности оказавшегося смертельным развлечения рассказали в пресс-службе СУ СКР по республике.

Подозреваемый – директор базы отдыха, устроивший сплав. Его обвиняют в оказании небезопасных услуг.

По данным ведомства, ЧП случилось 21 апреля. Индивидуальный предприниматель устроил сплав, в котором участвовали четверо туристов, а также инструктор. Они сплавлялись по реке Белой.

Когда туристы находились в районе села Хамышки (Майкопский район), рафт опрокинулся, и все пятеро оказались в воде. Течение реки в этом месте очень сильное, и один пассажир в итоге утонул.

"Следователями следственного отдела по Майкопскому району СУ СК России по Республике Адыгея возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека)"

– СУ СКР по Адыгее

Следствие выяснило, что директор одной из баз отдыха, расположенной в Майкопском районе, будучи индивидуальным предпринимателем, незаконно организовывал сплавы по реке Белой. При этом он задействовал как инструкторов людей, у которых не было сертификатов и допусков для водного туризма.

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