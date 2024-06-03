Вестник Кавказа

Турист погиб при сплаве в Карачаево-Черкесии

Турист погиб при сплаве в Карачаево-Черкесии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турист погиб по время сплава по реке в Карачаево-Черкесии. Мужчина упал в воду, сплавляясь на сапе по Теберде в компании друзей.

В Карачаево-Черкесии сегодня в результате несчастного случая на реке погиб турист, информирует следственное управление СК РФ по КЧР.

"Согласно предварительным данным, 6 июня текущего года житель Ставрополя в компании своих друзей осуществлял сплав на сапбордах по реке Теберда. Мужчина потерял равновесие и упал в реку. Впоследствии тело погибшего было обнаружено на левом берегу реки ниже по течению"

– следственное управление

По факту произошедшего начата следственная проверка.

Туристы сплавлялись без участия специализированных инструкторов. Также тургруппа не была зарегистрирована в региональном МЧС.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1575 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Северный Кавказ накроет ливнями и градом до конца недели

Северный Кавказ накроет ливнями и градом до конца недели

Карачаево-Черкесию предупредили о продолжительном урагане

Карачаево-Черкесию предупредили о продолжительном урагане

Черкесск восстанавливается после урагана

Черкесск восстанавливается после урагана

Диким животным Кавказского заповедника сбросили с вертолетов соль

Диким животным Кавказского заповедника сбросили с вертолетов соль

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы