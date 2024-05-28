Российских туристов-экстремалов будет отслеживать ГЛОНАСС

Нынешним летом в России заработает первый в стране спутниковый трекинг туристов, который в первую очередь будет отслеживать тех из них, кто решил провести свой отдых в экстремальных условия и обеспечит их безопасность.

Российское АО "ГЛОНАСС" этим летом планирует запустить разработанную в России спутниковую систему безопасности для туристов, которые отправляются в походы в отдаленные или труднодоступные места, сообщил глава компании Алексей Райкевич.

"Для российских регионов мы создаем первую в России систему безопасности туристических групп вне зон покрытия сотовой связи, которую запустим уже в ближайшие недели. С помощью госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС" они смогут вызвать спасателей при возникновении чрезвычайных происшествий из любой точки региона"

- Алексей Райкевич

Проверка новой системы пройдет в Алтайском крае – спасатели смогут отслеживать маршрут туристов для реагирования в случае отклонений или незапланированных задержек, они будут получать реальные данные о местоположении туристов, а значит смогут быстрее приходить на помощь, спасая жизни и здоровье людей, пояснил глава компании, передает РИА Новости.

Покупать устройство туристам придется самим – его цена будет варьироваться от 3 до 5 тыс рублей, аналогичные современные системы работают только на основе сотовой связи.

После проверки такой трекинг будет использоваться на территории популярных туристических маршрутов, в том числе и на Северном Кавказе. Для этого в местах, популярных у туристов-экстремалов, установят автономные базовые станции с российскими спутниковыми каналами связи, а инструкторы зарегистрированных групп получат персональные трекеры с кнопкой SOS.

В перспективе новая технология будет задействована в развитии внутреннего туризма по всей России, добавил Райкевич.