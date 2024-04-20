В России планируют начать контролировать посещение горнолыжных курортов

Российские власти предлагают рассмотреть возможность контроля посещения горнолыжных курортов туристами. Это должно избавить туристическую сферу от сложностей, связанных с поведением гостей курортов.

Регулировать работу горнолыжных курортов и поведение на них туристов предложили в Минэкономразвития России. С такой инициативой выступил глава департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности министерства Владимир Трач.

Он рассказал, что власти хотят взаимодействовать с представителями туристической сферы, чтобы понять, насколько необходимо введение подобной инициативы.

"В части, касающейся регулирования работы и посещения курортов туристами, мы этот вопрос анализировали. Мы хотели бы услышать обратную связь от представителей туриндустрии, непосредственно бизнеса и самих курортов, насколько необходимо введение такого регулирования в отношении посетителей. Мы знаем, что есть сложности, касающиеся трассового катания, поведения граждан на территории курортов"

– Владимир Трач

Также он рассказал, что сейчас правительство работает над законом, который позволит реконструировать курорты, расположенные в лесных массивах. Он подчеркнул, что необходимость в подобном законе давно назрела, так как большая часть курортов нуждается в обновлении.