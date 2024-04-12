Курорты России подорожали больше чем на четверть

Отдых в России в среднем подорожал на 25,9%, и курорты Сочи – далеко не первые в этом рейтинге, цены на размещение в Сочи в первом квартале 2024 года выросли лишь на 17,3%, что поставило их на 12-е место среди 14 курортных регионов страны.

Отдых в России медленно, но верно дорожает – как показывают данные статистики, больше всего рост цен сказывается на местах размещения туристов, и в целом по России его динамика составила 25,9%, причем Сочи стоит лишь на 12-й позиции из 14 регионов.

"За первый квартал 2024 года в Красной Поляне и Эсто-Садке количество бронирований выросло на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По нашим исследованиям, в первом квартале выросла глубина бронирования, идет снижение числа спонтанных поездок. На побережье лето уже хорошо распродано"

- руководитель отдела по работе со средними отелями сервиса Bronevik.com Оксана Жукова

В то же время отели в Сочи в сезон загружены по максимуму, отдыхать в городе-курорте предпочитают туристы из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Ростовской областей, передает РБК-Кубань.

Что касается цен, ночь проживания в Красной Поляне нынешним летом будет стоить в среднем 9,7 тыс рублей - это на 20% дороже, чем годом ранее.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что отели в Сочи в этом году стали бронировать на четверть чаще, чем в прошлом. Самым востребованным периодом стала первая половина августа, а загруженность по бронированию в отелях города-курорта в нынешнем году по сравнению с прошлым годом возросла на 26%.