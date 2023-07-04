Вестник Кавказа

Новые отели открываются в Сочи к лету

Адлер
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В ближайший месяц в Сочи и на других курортах Краснодарского края станет больше мест размещения. О скором открытии сообщает несколько новых отелей у моря.

Краснодарский край к лету откроет для туристов ряд новых отелей. В Сочи три новых гостиницы уже принимают гостей, еще один крупный отель будет открыты в ближайшее время, до начала летнего сезона.

С начала года уже открылись шесть мест размещения на курортах, среди них отель Vincell и база отдыха «Сережкино» Мостовском районе, мотель «Мельница» в Кущевском районе. В Сочи уже работают новый апарт-отель «Мармелад», Porto Apart Hotel, а также отель «Аурия Изумруд».

Также в Сочи с 25 апреля гостей начнет принимать отель Cosmos Adler Hotel 4*. Он находится недалеко от ж/д вокзала Адлера и пляжа, имеет собственный подогреваемый бассейн и почти 100 номеров для отдыхающих.

В Анапе с 25 мая можно будет остановиться в крупном отеле категории 5 звезд FЮNF Luxury Resort&Spa. В поселке Витязево по системе «все включено» будет с 20 мая работать отель «Ближе», в Геленджике в мае откроет двери отель «Менуа», в Абинском районе появится новая база отдыха под названием «Творческий глэмпинг «Скворечник».

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