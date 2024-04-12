Спрос на сочинские отели вырос на четверть

Сочинские отели в этом году стали бронировать на четверть чаще, чем в прошлом. Самым востребованным периодом стала первая половина августа.

Загруженность по бронированию в отелях Сочи в нынешнем году возросла на 26% по сравнению с прошлым годом. Такую информацию опубликовала пресс-служба компании Mantera Hotels.

По данным компании, наибольшее число броней приходится на первую часть августа.

"В общей сложности в трех отелях Сочи под управлением группы "Мантера" насчитывается почти 3,7 тыс. номеров. Их загрузка на лето по сравнению с тем же периодом прошлого года выросла на 26%. Пик спроса приходится на 1-15 августа. Средняя загрузка составит 95-97%, став самой высокой за последние 3 года"

- пресс-служба Mantera Hotels

В пресс-службе компании отметили, что на повышенный спрос повлиял ввод системы «все включено» в отелях курорта. Предполагается, что ей воспользуются до 17% путешественников.

При этом глубина бронирования составляет порядка 3,5 месяца.

В среднем туристы отдыхают в сочинских отелях порядка 6-7 ночей.

Отмечается, что наименьшая загруженность отелей бывает в начале июня.