Спрос на сочинские отели вырос на четверть

Загруженность по бронированию в отелях Сочи в нынешнем году возросла на 26% по сравнению с прошлым годом. Такую информацию опубликовала пресс-служба компании Mantera Hotels.
По данным компании, наибольшее число броней приходится на первую часть августа.
"В общей сложности в трех отелях Сочи под управлением группы "Мантера" насчитывается почти 3,7 тыс. номеров. Их загрузка на лето по сравнению с тем же периодом прошлого года выросла на 26%. Пик спроса приходится на 1-15 августа. Средняя загрузка составит 95-97%, став самой высокой за последние 3 года"
- пресс-служба Mantera Hotels
В пресс-службе компании отметили, что на повышенный спрос повлиял ввод системы «все включено» в отелях курорта. Предполагается, что ей воспользуются до 17% путешественников.
При этом глубина бронирования составляет порядка 3,5 месяца.
В среднем туристы отдыхают в сочинских отелях порядка 6-7 ночей.
Отмечается, что наименьшая загруженность отелей бывает в начале июня.