Вестник Кавказа

Спрос на сочинские отели вырос на четверть

Спрос на сочинские отели вырос на четверть
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Сочинские отели в этом году стали бронировать на четверть чаще, чем в прошлом. Самым востребованным периодом стала первая половина августа.

Загруженность по бронированию в отелях Сочи в нынешнем году возросла на 26% по сравнению с прошлым годом. Такую информацию опубликовала пресс-служба компании Mantera Hotels. 
По данным компании, наибольшее число броней приходится на первую часть августа. 

"В общей сложности в трех отелях Сочи под управлением группы "Мантера" насчитывается почти 3,7 тыс. номеров. Их загрузка на лето по сравнению с тем же периодом прошлого года выросла на 26%. Пик спроса приходится на 1-15 августа. Средняя загрузка составит 95-97%, став самой высокой за последние 3 года"

- пресс-служба Mantera Hotels 

В пресс-службе компании отметили, что на повышенный спрос повлиял ввод системы «все включено» в отелях курорта. Предполагается, что ей воспользуются до 17% путешественников. 

При этом глубина бронирования составляет порядка 3,5 месяца. 

В среднем туристы отдыхают в сочинских отелях порядка 6-7 ночей. 

Отмечается, что наименьшая загруженность отелей бывает в начале июня. 

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