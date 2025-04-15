Вестник Кавказа

Курортный отдых на Кубани дополнит масса мероприятий

Курортный отдых на Кубани дополнит масса мероприятий
© Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
Краснодарский край планирует предложить туристам в высоком сезоне свыше 600 мероприятий, которые в какой-то степени компенсируют им отдых на побережье Черного моря, ограниченный из-за загрязнения мазутом.

Несмотря на ограничения, которые пока действуют для туристов на Черном море в Краснодарском крае из-за разлива мазута, власти региона все же постараются компенсировать их обилием событийных мероприятий, сообщил на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Туризм" вице-губернатор Кубани Александр Руппель, сообщает пресс-служба администрации региона.

"Краснодарский край - круглогодичный курорт, и примерно половина турпотока в регион приходится на летние месяцы – это период максимальной развертываемости номерного фонда. В этом году туристов будут принимать почти 11 тыс средств размещения вместимостью более 630 тыс мест"

- Александр Руппель

Каждый шестой гостиничный номер в России находится в на Кубани, а глубина бронирования по побережью достигает 4 месяцев, и власти просто не вправе лишить гостей права на отдых, поэтому постараются компенсировать им радость общения с морем событийными мероприятиями, передает "АиФ-Юг".

Качество питьевой воды, воздуха и продуктов питания в регионе находятся в полном соответствии с требованиями, а ограничения касаются только использования пляжей и купания в море, свидетельствуют данные Роспотребнадзора.

Поэтому, пока состояние пляжей не придет к нормативам, власти края намерены ограничивать доступ к ним туристов, поэтому отдыхающим будет предложена масштабная событийная программа альтернативного туризма – это более 600 событийных мероприятий культурного, спортивного и развлекательного характера, отметил Александр Руппель.

Еще одним приятным бонусом для отдыхающих может стать отмена туристического налога в пострадавших от разлива мазута районах Краснодарского края, решение о которой краевые власти примут до середины мая, добавил вице-губернатор Кубани.

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