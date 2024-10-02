Вестник Кавказа

Моноспектакль "Мой Лермонтов" пройдет в Пятигорске

Концертный зал Москва
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
В Пятигорске пройдет Моноспектакль "Мой Лермонтов".  Спектакль состоится в рамках фестиваля "Парус".

Пятигорск станет сценой для театрального события – здесь 15 октября продет моноспектакль "Мой Лермонтов", организованный фондом Сергея Безрукова.

«Мы приглашаем всех гостей и жителей нашего города на спектакль, который представит фонд Сергея Безрукова. Это моноспектакль, он называется "Мой Лермонтов"»

– директор Государственного музея-заповедника М. Ю. Лермонтова Ирина Сафарова

Это мероприятие имеет особое значение, поскольку оно приурочено к 210-летию со дня рождения великого русского поэта Михаила Лермонтова.

Моноспектакль "Мой Лермонтов" – это не просто театральное представление. Это творческая интерпретация жизни и творчества одного из самых значимых поэтов России. Сложности и противоречия личной судьбы Лермонтова, его понимание человеческой природы и уникальные литературные приемы создают богатую основу для исследования артистами.

Также стоит отметить, что Пятигорск – это не просто красивый город на Кавказе, это точка пересечения исторических и культурных путей. Город является частью так называемого "Лермонтовского маршрута", охватывающего места, связанные с жизнью и творчеством поэта. Важно отметить, что Пятигорск был важным этапом в творческом пути Михаила Лермонтова, здесь он провел часть своей жизни, создавая блестящие произведения.

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