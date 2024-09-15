Махачкала принимает восьмой фестиваль русских театров «Русская сцена»

В Махачкале стартовал восьмой Международный фестиваль русских театров «Русская сцена». В Дагестане представят свои спектакли театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Иркутска, Назрани, Караганды, Саратова и Баку.

В Махачкале проходит восьмой Международный фестиваль русских театров «Русская сцена». Это событие стало важной вехой в культурной жизни не только Дагестана, но и всей страны в целом. Фестиваль собирает театральные коллективы из разных уголков России и зарубежья, создавая уникальное пространство для обмена творческим опытом и продвижения русской театральной культуры.

«В эти фестивальные дни поклонники театрального искусства увидят спектакли Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой, Иркутского академического драматического театра имени Н. П. Охлопкова, Пермского академического Театра-Театра, Саратовского государственного академического театра драмы имени И. А. Слонова, Карагандинского государственного ордена Дружбы народов русского драматического театра имени К. С. Станиславского из Казахстана, Азербайджанского государственного академического русского драматического театра из Баку, Русских театров драмы Ингушетии, Карачаево-Черкесии»

– министр культуры Дагестана Зарема Бутаева

Фестиваль «Русская сцена» был основан в 2015 году. С тех пор он стал не только платформой для представления театральных шедевров, но и местом, где встречаются профессионалы театрального искусства. Задача фестиваля – не только развлекать зрителей, но и углублять их понимание театра как искусства. Он направлен на поддержание культурного обмена и популяризацию русской драматургии.

В этом году в фестивале примут участие театральные коллективы из России, Азербайджана и Казахстана. Список участников охватывает множество известных театров, таких как Театр имени Вахтангова, Театр драмы им. Горького и другие. Каждый коллектив привезет свои спектакли, которые уже завоевали любовь зрителей на различных сценах. Это позволило создать атмосферу межкультурного диалога и сотрудничества.

Фестиваль этого года стал настоящим культурным калейдоскопом. Ожидаются театры из таких городов, как Москва, Санкт-Петербург, Пермь, Иркутск, Назрань, Караганда, Саратов и Баку. Каждый коллектив разнообразен и предлагает зрителям уникальный взгляд на классические и современные произведения.