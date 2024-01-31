Вестник Кавказа

Молодым семьям Северной Осетии начали вручать жилищные сертификаты

Молодым семьям Северной Осетии начали вручать жилищные сертификаты
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Уже в нынешнем году более ста молодых семей в Северной Осетии получат свои квартиры – вручение жилищных субсидий идет во всех районах республики, одними из первых их получили молодожены в Ардонском районе.

В этом году 124 молодые североосетинские семьи отпразднуют долгожданное новоселье. На этой неделе вручение жилищных субсидий началось во всех районах республики, написал в своем Telegram-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

"Благодаря нашему участию в госпрограмме молодые смогут улучшить свои жилищные условия. А работает эта система так: государство оплачивает часть стоимости квартиры за семью, а средства предоставляются в виде субсидии. Молодым семьям без детей компенсируют 30% стоимости жилья, супругам с ребенком - 35%"

- Сергей Меняйло

Одними из первых обладателей жилищных сертификатов стали молодожены в Ардонском районе республики. Сергей Меняйло от души поздравил всех счастливых обладателей документов.

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