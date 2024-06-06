Многодетные семьи получат по миллиону в Карачаево-Черкесии

Программа поддержки семей с многодетными детьми запускается в КЧР. Семьи готовятся к получению миллиона рублей на улучшение жилищных условий.

В Карачаево-Черкесской Республике запущена программа государственной поддержки семей, в которых есть 8 и более детей. Согласно этой программе, такие семьи получат по 1 миллиону рублей на улучшение своих жилищных условий.

«В рамках проведения Года семьи поручаю дополнительно установить единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей на улучшение жилищных условий многодетных семей, в которых восемь и более детей. В дальнейшем 1 миллион рублей будет выплачиваться всем семьям, в которых родится восьмой ребенок»

– Рашид Темрезов

Главной целью данной программы является улучшение жизни многодетных семей, обеспечение им комфортных условий проживания и повышение качества жизни детей.

Полученные средства могут быть использованы на ремонт или строительство жилья, улучшение коммуникаций, систем отопления, водоснабжения и другие мероприятия, направленные на улучшение жилищных условий.

Отметим, что данная инициатива поможет создать более комфортные условия для жизни многодетных семей и обеспечить благополучие детей в регионе.