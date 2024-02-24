МИД Азербайджан осудил заявление Европарламента

Европейский парламент ведет клеветнические кампании и подвергает опасности будущее общей политики ЕС. Такое заявление сделал пресс-секретарь МИД Азербайджанской Республики Айхан Гаджизаде.
Ранее Европарламент принял соглашение, в котором содержаться пункты, где выражается позиция против Азербайджана.
"К сожалению, этот доклад, отражающий поверхностный подход к внешней политике и политике безопасности, также свидетельствует о том, что члены Европарламента находятся в плену популистской политики, и насколько они далеки от выработки правильного стратегического подхода к нашему региону"
- Айхан Гаджизаде
Пресс-секретарь отметил, что подобная политика Евросоюза не позволит избавиться от произвола, который происходит в управляющих структурах ЕС, а сама организация придерживается утопической позиции.