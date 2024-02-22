Вестник Кавказа

Евронаблюдатели могут появиться в Армении на границе с Турцией

Евронаблюдатели могут появиться в Армении на границе с Турцией
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Европейский парламент предложил расширить мониторинг на границе Армении и разместить наблюдателей от Евросоюза на границе с Турцией, а также ввести санкции против Азербайджана и прекратить все сотрудничество с АР.

Европарламент подписал для соглашения в сфере внешней политики и обороны ЕС. Об этом в своих соцсетях сообщил член партии "Гражданский договор" Артур Ованнисян.

В одном из пунктов резолюции парламентарии предлагают не только укрепить миссию Евросоюза в Армении, но и расширить ее. Таким образом, ее срок будет продлен, а на границе Армении и Турции могут появиться европейские наблюдатели.

Напомним, на границе Армении и Турции размещены российские пограничники.

Кроме этого, в резолюции предлагается ввести санкции в отношении властей Азербайджана и остановить импорт газа и нефти, а также приостановить обсуждение соглашения о партнерстве с АР.

Отметим, что все пункты в резолюции носят рекомендательный характер.

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