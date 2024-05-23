"Мечта" ответила на санкции США против Грузии

Правящая партия "Грузинская мечта" распространила заявление в ответ на сообщение Вашингтона о введение визовых ограничений против политиков, подрывающих демократию.

Санкции против руководства Грузии, которые вводятся США из-за закона об иноагентах, представляют собой попытку ограничения суверенитета республики, говорится в заявлении политсовета "Грузинской мечты".

"Заявление, сделанное Энтони Блинкеном, и шантаж визовыми ограничениями – не что иное, как грубая попытка ограничить независимость и суверенитет Грузии, что особенно циничным выглядит на том фоне, когда через два дня Грузия отмечает День независимости"

– правящая партия

Лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе заявил, что независимость Грузии не может быть предметом продажи.

"Независимость страны не продаётся ни за какие визы"

– политик

Мдинарадзе подчеркнул, что значение имеют только грузинский народ и правительство, которое он выбрал, а не власти, назначенные извне.

Преодоление вето президента

В понедельник грузинский парламент запустит процедуру преодоления вето, которое президент Саломе Зурабишвили ранее, как и обещала, наложила на закон об иноагентах.

Сначала, в 08.00 мск, пройдет заседание юридического комитета, и преодоление вето включено в него первым вопросом. В случае положительного решения на следующий день тема будет обсуждаться на пленарном заседании.

Закон об иноагентах в Грузии: в суть?

Основная задача закона об иноагентах – обеспечить прозрачность финансирования НПО и СМИ. Организации, которые более чем на 20% финансируются из-за рубежа, будут внесены в особый реестр. Его участникам нужно будет ежегодно подавать декларации, больше никаких ограничений вводить не планируется.