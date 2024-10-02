США поставили цель лишить Грузию "Мечты"

С приближением парламентских выборов в Грузии обостряются отношения между Тбилиси и Западом.

Еще в начале июня США анонсировали санкции против депутатов правящей партии "Грузинская мечта", членов правительства и силовиков, ответственных за реализацию закона об иноагентах. Сейчас, после того как правительство Ираклия Кобахидзе инициировало и приняло закон против пропаганды запрещенного в России движения ЛГБТ, Вашингтон готовится к новым мерам. По неофициальным данным, уже разработаны ограничительные меры против почетного председателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили. Работу над санкциями ведут совместно Минфин и Госдеп США.

В Грузии резко реагируют на потенциальные штрафные меры "союзника". Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили считает, что санкции против тех же сил МВД равноценны атаке на всю республику. "Любое нападение на полицейского — это нападение на государство", — сказал Папуашвили, добавив, что силы правопорядка являются представителем и лицом любой страны.

16 сентября, еще до того, как стало известно о возможности ввести ограничительные меры против Иванишвили, США добавили в санкционный список начальника Департамента особого назначения МВД Грузии Звиада Харазишвили и его заместителя Милери Лагазаури за "подавление свободы слова и разгон митингов". Под ограничения попали лидеры консервативного движения "Альт-инфо" Зураб Махарадзе и Константин Моргошия. Их обвинили в "насильственных нападений на свободу мирных собраний".

Госдеп в тот же день заявил, что готовит визовые ограничения против более 60 граждан Грузии и членов их семей. Обоснование для таких мер - "подрыв демократии в Грузии".

7 октября Шалва Пауашвили прокомментировал свежие санкции США. Он напомнил американцам, что даже если по-английски Грузия называется Georgia, "мы не являемся американским штатом". Спикер парламента предостерег от вмешательства во внутренние дела республики.

"Никто извне не может вмешиваться во внутренние дела Грузии с точки зрения правосудия. Если у них есть какие-либо претензии, доказательства в отношении какого-либо гражданина Грузии, они должны их представить. Но они не могут этого сделать. Поэтому это решение абсолютно самовольно и необоснованно"

- Шалва Папуашвили

Помимо санкций Госдеп в начале октября решил заняться политической кампанией по дискредитации "Грузинской мечты" накануне парламентских выборов. На странице посольства США в соцсети появились баннеры, критикующие правящую партию и ее основателя Иванишвили.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе попросил посла США Робин Данниган провести аудит сотрудников. "Я бы попросил госпожу посла, которая в целом рационально смотрит на события, чтобы она поглубже заглянула в деятельность своих сотрудников. В деятельность в том числе тех сотрудников, которые готовят такие карточки... Содержащие ложь карточки", – сказал Кобахидзе журналистам. Впрочем, Данниган и сама не прочь покритиковать официальный Тбилиси. В сентябре она заявила, что власть "Грузинской мечты" "изолирует Грузию".

Премьера поддержали депутаты "Грузинской мечты". Так, Давид Матикашвили заявил: "Это еще один печальный пример, содержание которого - дезинформационное. Кто борется с оппозицией? С оппозицией никто не борется. Речь идет о привлечении к ответственности преступников. Все криминалы, которые совершили преступления перед страной, должны быть осуждены согласно закону и Конституции".

Более изощренный способ критики выбрал исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе. Он считает, что соцсети диппредставительства США контролируют люди Михаила Саакашвили: "Посольству США в Грузии следует вернуть себе управление своей страницей в соцсети, которое сейчас находится в руках крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение"".

За последний год отношения США и Грузии дошли до самой худшей точки после революции роз 2003 года. Весной США пригрозили пересмотреть стратегическое партнерство. На принятие закона об иноагентах Вашингтон кроме санкций ответил отменой совместных военных учений и приостановкой выделения финансовой помощи в размере $95 млн.

Грузинские власти не раз обвиняли "Партию войны" (имея ввиду Демократическую партию США) в попытках втянуть Грузию в войну с Россией и сменить власть в Тбилиси. В июле органы госбезопасности сообщили Кобахидзе о срыве покушения на Иванишвили. По словам премьер-министра, убийство миллиардера готовили те же силы, что пытались застрелить словацкого премьера Роберта Фицо и бывшего президента США Дональда Трампа.

На последней Генассамблее администрация Байдена решила еще раз подыграть оппозиции и уронить рейтинг правительства Грузии. Президент США отказался встречаться с прибывшим в Нью-Йорк Ираклием Кобахидзе. Более того, беседу с ним проигнорировали советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

Сторонники Саакашвили пустили в медиа слух, что якобы Иванишвили хотел через Кобахидзе восстановить связи с США. Когда миссия провалилась, Саакашвили на своей странице в соцсети написал: "CNN: "Отношения между деревней Чорвила и официальным Вашингтоном обострились до предела"". Бывший президент Грузии намекал на Иванишвили, потому что он родился под деревней Чорвила.

США рассчитывают сместить власть "Грузинской мечты" в ходе выборов 26 октября. Надежда здесь не только на "Единое национальное движение", но и на президента Саломе Зурабишвили, которая в условиях ареста Саакашвили стала фактически главным рупором оппозиции. Она открыто называет закон об иноагентах и правительство Грузии "российскими". Зурабишвили пыталась заблокировать неугодные законы, но в рамках законодательства страны депутаты "Грузинской мечты" смогли продавить их принятие. За деструктивную деятельность однопартийцы Кобахидзе пытаются наказать президента, и 7 октября Папуашвили заявил, что правящая партия возобновит процедуру импичмента президенту.

Насколько усилия США окажутся эффективными, покажут парламентские выборы в Грузии. Но очевидно, что если "Грузинская мечта" выиграет, Вашингтон не перестанет удивлять Тбилиси новыми актами давления как минимум до тех пор, пока в Белом доме сидит президент-демократ. В правительстве Кобахидзе надеются, что ноябрь поменяет расклады. Не зря и премьер, и Иванишвили говорили о том, что конфликт на Украине быстро завершится, если к власти придет Дональд Трамп. Этот вариант отвечает интересам Грузии.