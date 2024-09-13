Вестник Кавказа

В "Грузинской мечте" сообщили об отсутствии страха перед угрозой санкций

Каха Каладзе
© Фото: соцсети Кахи Каладзе
Генсек правящей партии Грузии заявил, что никто не сможет напугать власти простыми угрозами о санкциях. Он уточнил, что нынешнее руководство страны служит своему народу.

В правящей партии Грузии сообщили, что они не боятся санкционных угроз. Об этом заявил генсек "Грузинской мечты" и мэр Тбилиси Каха Каладзе.

"Какие бы нападки ни были, какие бы угрозы в связи с санкциями ни звучали, никто не сможет нас запугать, потому что мы служим нашей родине, нашему народу"

– представитель партии

Он добавил, что сегодняшнее грузинское руководство будет делать те вещи, которые нужны стране и будущему республики, детям и следующим поколениям.

Напомним, ранее на этой неделе США объявили о включении в санкционные списки ряда граждан Грузии и анонсировали визовые ограничения в отношении десятков граждан страны и их близких.

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