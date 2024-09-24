Вестник Кавказа

США не накладывали санкции против Иванишвили и его детей - посольство

США не накладывали санкции против Иванишвили и его детей - посольство
© Фото: сайт “Грузинской мечты“
В дипломатическом представительстве США в Грузии заявили, что Штаты не накладывали санкции против Бидзины Иванишвили и его семьи. Ранее информацию об этом распространяло оппозиционное СМИ.

В отношении основателя правящей партии «Грузинская мечта» и бизнесмена Бидзины Иванишвили не были применены никакие санкции со стороны США, заявили в посольстве Штатов в Грузии. Санкции также не коснулись членов его семьи.

«Министерство финансов США публично объявляет о всех финансовых санкциях»

- посольство США в Грузии

Ранее грузинские оппозиционные СМИ распространили информацию о том, что детям Иванишвили, проживающим в США и Бразилии, заморозили некоторые банковские счета, а по другим ограничили операции.

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