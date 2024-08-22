Вестник Кавказа

Бидзина Иванишвили призвал Грузию выбрать мир и грузинские ценности

Бидзина Иванишвили
© Фото: Сайт партии “Грузинская Мечта – Демократическая Грузия“
Бидзина Иванишвили обратился к грузинскому народу и призвал принять участие в выборах и поддержать правящую партию. По его словам, выбирая "Грузинскую мечту", народ выбирает мир, а не войну, не псевдолиберальные, а национальные ценности.

Основатель и почетный председатель партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили обратился к народу Грузии в связи с 12-летием правления его партии.

По его словам, 1 октября 2012 года грузинский народ благодаря единству победил зло добром и ложь правдой, противостоять единству народа не смогли ни прежний режим, ни их иностранные хозяева.

"1 октября 2012 года — один из главных краеугольных камней нашей истории, одно из главных оправданий существования грузинского народа, день, который наилучшим образом выражает грузинский ген и наследие предков — насколько бы силен ни был враг, внутренний или внешний, когда речь идет о достоинстве и свободе нашего народа, пути назад просто нет!"

– Иванишвили

Всего годы правления "Грузинской мечте" приходится "ходить по острию ножа", чтобы сохранить в Грузии мир, не допустить повторения событий, имевших место в 2008 году. Постоянно происходят попытки внешних и внутренних врагов страны устроить революции.

"Общественность должна знать, что, идя по этому краю пропасти, основной линией борьбы была наша независимость, мир, свобода, защита нашей веры, культуры, истории и ценностей, ради которых мы объединились 1 октября 2012 года"

– Иванишвили

Он призвал население прийти на предстоящие парламентские выборы и поддержать правящую партию. "Чтобы никто не посмел даже немного усомниться в том, что грузинский народ выбирает не войну, а мир; не агентов иностранных держав, а команду, защищающую интересы грузинского народа; не псевдолиберальные ценности, а ценности, основанные на национальной идентичности, семье, вере и независимости; не ту категорически неприемлемую реальность, которую радикальная оппозиция и иностранные акторы хотят представить как европейские ценности, а достойное европейское будущее нашей страны!" - говорится в обращении.

"Патриотизм - это не только защита родины с оружием в руках, наряду со всем остальным, это мужество возвысить свой голос против несправедливости в самый трудный момент"

– Иванишвили

Правящая партия должна по итогу выборов 26 октября получить конституционное большинство, чтобы объявить неконституционной, а затем по всей строгости закона судить коллективное "Национальное движение".

"Чтобы исполнить нашу давнюю мечту и вновь увидеть нашу родину объединенной, мирным путем, на основе примирения и взаимопонимания; для того, чтобы навсегда прекратить постоянные попытки унижения и оскорбления семьи, национальной идентичности и веры, и для того, чтобы в Конституции был закреплен статус Православной церкви как опоры самобытности грузинского государства!"

– Иванишвили

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