Грузинская оппозиция готовит провокации к выборам – Кобахидзе

Премьер-министр Грузии предупредил жителей страны об опасностях, которые грозят ей в преддверии выборов в парламент 26 октября. По словам Ираклия Кобахидзе, угрозы исходят как из-за рубежа, так и извне.

Населению Грузии необходимо не терять бдительности накануне выборов в парламент, которые состоятся 26 сентября, рассказал премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

Политик уточнил, что оппозиционеры, а точнее самая крупная оппозиционная партия Грузии "Единое нацдвижение", готовятся к провокациям и даже озвучивают эти свои намерения.

"Я призываю общество быть очень бдительным, очень осторожным, и никто не должен допускать таких провокаций"

– Кобахидзе

Глава правительства заверил, что руководство страны примет все возможные меры, чтобы не допустить готовящихся провокаций.

Кроме того, премьер обратил внимание на беспрецедентное активное вмешательство в выборный процесс из-за рубежа. Он пояснил, что такое вмешательство наблюдалось всегда, но на этот раз оно особенно сильно. Кобахидзе выразил сожаление в связи с этим фактом, однако предупредил, что ни раньше, ни сейчас никто не сможет повлиять на волю народа, так что все усилия останутся тщетными.