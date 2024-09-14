Вестник Кавказа

Грузинская оппозиция готовит провокации к выборам – Кобахидзе

Ираклий Кобахидзе
© Фото: Сайт правительства Грузии
Премьер-министр Грузии предупредил жителей страны об опасностях, которые грозят ей в преддверии выборов в парламент 26 октября. По словам Ираклия Кобахидзе, угрозы исходят как из-за рубежа, так и извне.

Населению Грузии необходимо не терять бдительности накануне выборов в парламент, которые состоятся 26 сентября, рассказал премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

Политик уточнил, что оппозиционеры, а точнее самая крупная оппозиционная партия Грузии "Единое нацдвижение", готовятся к провокациям и даже озвучивают эти свои намерения.

"Я призываю общество быть очень бдительным, очень осторожным, и никто не должен допускать таких провокаций"

– Кобахидзе

Глава правительства заверил, что руководство страны примет все возможные меры, чтобы не допустить готовящихся провокаций.

Кроме того, премьер обратил внимание на беспрецедентное активное вмешательство в выборный процесс из-за рубежа. Он пояснил, что такое вмешательство наблюдалось всегда, но на этот раз оно особенно сильно. Кобахидзе выразил сожаление в связи с этим фактом, однако предупредил, что ни раньше, ни сейчас никто не сможет повлиять на волю народа, так что все усилия останутся тщетными.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1085 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В список &quot;Грузинской мечты&quot; вошло больше лиц, чем есть мест в парламенте

В список "Грузинской мечты" вошло больше лиц, чем есть мест в парламенте

ПАСЕ оценит предвыборную обстановку в Грузии

ПАСЕ оценит предвыборную обстановку в Грузии

Для наблюдения за выборами прошли регистрацию 40 организаций в Грузии

Для наблюдения за выборами прошли регистрацию 40 организаций в Грузии

Грузия обвинила США во вмешательстве в выборы

Грузия обвинила США во вмешательстве в выборы

Главное условие перезагрузки отношений с США назвали в Тбилиси

Главное условие перезагрузки отношений с США назвали в Тбилиси

Грузии на Западе нужны не опекуны, а партнеры

Грузии на Западе нужны не опекуны, а партнеры

Закон об амнистии принят в окончательном чтении в Грузии

Закон об амнистии принят в окончательном чтении в Грузии

Парламент Грузии напоследок защитил семейные ценности

Парламент Грузии напоследок защитил семейные ценности

Митинг против извинений Иванишвили перед осетинами проходит в Тбилиси

Митинг против извинений Иванишвили перед осетинами проходит в Тбилиси

Для наблюдения за выборами зарегистрировались 36 организаций в Грузии

Для наблюдения за выборами зарегистрировались 36 организаций в Грузии

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы