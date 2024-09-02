Тбилиси: мы не допустим вмешательства в выборы извне

В Тбилиси заявили, что никому не позволят вмешаться в результаты выборов. Там отметили, что ни одно иностранное государство не имеет на это права.

Грузинское руководство не допустит внешнего вмешательства в результаты парламентских выборов, несмотря на попытки, заявил член политического совета «Грузинской мечты» Гиви Миканадзе.

Политик сказал, что власть вместе с большей частью общества никому не позволить совершать хотя бы один шаг. Он подчеркнул, что народ Грузии сам решит, какими будут следующие 4 года.

Миканадзе сообщил, что ни одно иностранное государство, ни одна сила не имеют права влиять на итоги выборов. Член правящей партии добавил, что власти не допустят вмешательства.

Запад запугивает Грузию

Политолог Рамаз Сакварелидзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание, что внешние силы, а именно западные властные структуры, уже активно вмешиваются в предвыборную кампанию в Грузии путем угроз обнуления прогресса республики в евроинтеграции в том случае, если граждане проголосуют за "Грузинскую мечту".

"Если приглядеться к происходящим событиям, то станет ясно, что такого рода вмешательство уже налицо. Это было отмечено, к примеру, в заявлении председателя парламента Шалвы Папуашвили: некоторые влиятельные представители западных государств заявляют, что будет приостановлен безвизовый режим Грузии с Европой, если у власти в результате парламентских выборов останется "Грузинская мечта". Такого рода угрозы с таким условиями – это уже вмешательство", - прежде всего сказал он.

"Представители властей указывают, что идет западное финансирование НПО с тем заданием, чтобы они способствовали усилению позиций оппозиционных партий. Это тоже вмешательство. Вмешательство в грузинские выборы происходит сейчас и на уровне официальных заявлений международных субъектов, и на уровне финансирования определенных групп НПО. Это и подразумевается в признании нашими властями, что некоторые политические силы за рубежом стараются повлиять на выборы в Грузии", - отметил Рамаз Сакварелидзе.

В связи с этим, по его словам, грядущее голосование 26 октября будет происходить де-факто под дулом пистолета. "Во всех случаях любая угроза населению со стороны другого государства будет восприниматься как влияние на настроение этого населения. Приблизительно с таким явлением мы и сталкиваемся на этих выборах в Грузии", - подчеркнул политолог.