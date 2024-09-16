Вестник Кавказа

Кобахидзе в США: против Грузии существует заговор

Кобахидзе в США: против Грузии существует заговор
© Фото: соцсети Ираклия Кобахидзе
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе выступил с заявлением, где отметил существование против республики международного заговора. Его участники – спонсоры грузинской радикальной оппозиции.

Против Грузии существует международный заговор. С таким заявлением перед представителями СМИ выступил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе в Нью-Йорке, где он находится из-за участия в Госассамблее ООН.

"Покровители радикальной оппозиции хотят наказать грузинский народ по единственной причине: грузинский народ твердо поддерживает "Грузинскую мечту" и отказывается от радикальной оппозиции, коллективного "Национального движения"

- Ираклий Кобахидзе

Он добавил, что спонсоры радикальной оппозиции пытаются наказать грузинский народ через Бидзину Иванишвили. Санкциями они запугивают основателя "Мечты" и подталкивают к шагу, который будет противоречить интересам страны и ее населения.

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