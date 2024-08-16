Кобахидзе обвинил США в стремлении разрушить отношения с Грузией

Грузинский премьер считает, что своими санкциями в отношении граждан республики США разрушают отношения между Тбилиси и Вашингтоном. По его словам, такое поведение США мешает перезагрузке отношений.

Введенные Соединенными Штатами санкции против Грузии не способствуют перезагрузке отношений между странами. Такое заявление сделал 17 сентября премьер-министр республики.

Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что эти санкции разрушают грузино-американские связи.

"Естественно такие шаги, такие решения не способствуют перезагрузке отношений... Шаг, который был сделан позавчера, был сделан как раз таки для разрушения грузино-американских отношений. Кого это может устраивать, можете судить сами"

– глава правительства

По его словам, такое поведение США неприемлемо, так как страна является стратегическим партнером Грузию.

"Поэтому призываю всех действовать рационально, действовать справедливо... Я надеюсь, что позавчерашнее решение будет последним в направлении разрушения грузино-американских отношений"

– Ираклий Кобахидзе

В этой связи он поблагодарил посла США в Грузии Робина Данниган, сменившего на этом посту Келли Дегнан, из-за действий которой в отношениях двух стран были сложности.

"Я хочу поблагодарить лично посла за ее конструктивное отношение, но как видно, ее конструктивного отношения недостаточно для того, чтобы в целом были приняты здравые решения, что очень печально"

– грузинский премьер

Он также поведал о вчерашней встрече с Даннигон, в ходе которой была выражена обеспокоенность введенными США санкциями. Кобахидзе добавил, что в рамках беседы предупредил американского дипломата, что если к этому добавится еще один шаг, в этом случае предстоит принципиальное обсуждение касательно пересмотра определенных позиций.