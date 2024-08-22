Каладзе отреагировал на введение США санкций против него

Каха Каладзе не переживает по поводу своего попадания в санкционные списки США. По его словам, он не хранит сейчас деньги в зарубежных банках.

Генеральный секретарь "Грузинской мечты" и мэр Тбилиси прокомментировал свое попадание в санкционные списки Соединенных Штатов.

Каха Каладзе отметил, что в сегодняшнем мире нет никакой справедливости.

Отвечая на вопрос журналиста, он поведал, что не переживает по поводу своего имущества в европейских банках, поскольку давно не хранит свои деньги в них.

Генсек "Мечты" объяснил, что это связано с недоверием к этим финансовым институтам.

"Почему я должен их там хранить? Сначала посмотрите, как они относятся к Иванишвили. Этого человека ограбили. Почему я должен им доверять?! Конечно, я им не доверяю"

– Каха Каладзе