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Ливни затопили город в Турции

Ливни затопили город в Турции
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Улицы турецкого города Адана ушил под воду из-за продолжительных ливней. В результате пострадали несколько автомобилей и палатки пострадавших от февральского землетрясения.

Ливни затопили улицы турецкого города Адана, который находится в 50 км от берега Средиземного моря.

Стало известно о том, что пострадали несколько авто местных жителей. Кроме того, пострадали 170 палаток, в которых проживали пострадавшие от землетрясений, пишет Sputnik Грузия.

Напомним, что в минувшую пятницу, 21 апреля, на турецкую провинцию Кахраманмараш обрушился шторм, в результате разгула стихии погиб один человек, 44 были травмированы.

Последние данные по жертвам землетрясения в Турции

Последние данные по жертвам землетрясения в Турции

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