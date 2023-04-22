Ливни затопили город в Турции

Улицы турецкого города Адана ушил под воду из-за продолжительных ливней. В результате пострадали несколько автомобилей и палатки пострадавших от февральского землетрясения.
Ливни затопили улицы турецкого города Адана, который находится в 50 км от берега Средиземного моря.
Стало известно о том, что пострадали несколько авто местных жителей. Кроме того, пострадали 170 палаток, в которых проживали пострадавшие от землетрясений, пишет Sputnik Грузия.
Напомним, что в минувшую пятницу, 21 апреля, на турецкую провинцию Кахраманмараш обрушился шторм, в результате разгула стихии погиб один человек, 44 были травмированы.