Ливни затопили город в Турции

Опубликовано: 17:16, 22 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Улицы турецкого города Адана ушил под воду из-за продолжительных ливней. В результате пострадали несколько автомобилей и палатки пострадавших от февральского землетрясения.

Ливни затопили улицы турецкого города Адана, который находится в 50 км от берега Средиземного моря.

Стало известно о том, что пострадали несколько авто местных жителей. Кроме того, пострадали 170 палаток, в которых проживали пострадавшие от землетрясений, пишет Sputnik Грузия.

Напомним, что в минувшую пятницу, 21 апреля, на турецкую провинцию Кахраманмараш обрушился шторм, в результате разгула стихии погиб один человек, 44 были травмированы.