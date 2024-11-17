Вестник Кавказа

Что такое тревожный чемоданчик и как его собрать?

Рина Фельдман
Что такое тревожный чемоданчик и как его собрать?
© Фото: mchs.gov.ru
В СМИ появилась сообщения о том, что Министерство чрезвычайных ситуаций России рекомендует гражданам иметь на всякий случай "тревожные чемоданчики".  Хотя в РФ  мало у кого есть наборы для выживания, вещь это чрезвычайно полезная, а в некоторых странах даже обязательная. Рассказываем, что такое тревожный чемоданчик, от чего он спасает и как его собрать.

Что такое тревожный чемоданчик?

Тревожный чемоданчик - это одно из названий набора для выживания. Другие названия набора - тревожный рюкзак и тревожная сумка. Набор вещей, который находится в такой сумке, необходим для того, чтобы обеспечить себе больше шансов на выживание и, по крайней мере, минимальный уровень комфорта в случае природной или техногенной катастрофы до того, как прибудут спасатели и будет произведена эвакуация в безопасное место. 

Нужен ли тревожный чемоданчик в 2024 году? 

К сожалению, из-за растущего количества катаклизмов и катастроф, а также военных конфликтов и столкновений, набор для выживания становится необходимостью во многих странах. В Японии, например, сбор тревожного чемоданчика - привычка, которая выработалась у жителей страны на протяжении десятилетий тайфунов, наводнений и землетрясений. Практически в каждом японском доме есть тревожный чемоданчик или даже несколько - на каждого члена семьи. Очевидно, что само по себе словосочетание ”тревожный чемоданчик” вызывает тревогу, однако ту действительность, в которой мы живем, игнорировать нельзя, поэтому если есть возможность, то лучше обзавестись набором для выживания, пусть даже он никогда и не понадобится. 

Каким должен быть набор для выживания?

Поскольку предугадать, какая катастрофа или чрезвычайная ситуация может случиться, фактически невозможно, есть только общие рекомендации в отношении того, что должно быть в тревожном чемоданчике. В первую очередь, нужно отдавать себе отчет, что набор для выживания - это лишь временная мера, которая облегчает жизнь не более, чем на 72 часа, то есть на три дня. Почему именно такие сроки? В целом, это базовая рекомендация Красного креста для домохозяйств, которые потенциально могут оказаться в зоне катастрофы, чтобы продержаться до прибытия служб спасения. Кроме того, набор на три дня - оптимальный в случае необходимости эвакуации, поскольку большее количество вещей и воды будет гораздо сложнее унести.  

Тревожный чемоданчик: список содержимого 

Вещи, которые нужно положить в тревожный рюкзак или сумку, можно разбить на три категории: 

  1. предметы первой необходимости 
  2. предметы, которые могут понадобиться отдельным членам семьи 
  3. предметы, которые могут понадобиться в конкретной ЧС 

Предметы первой необходимости 

Бутылки с водой
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
  • Вода. Красный крест рекомендует запасаться водой из расчёта на менее трех с половиной литров на человека в день. 
  • Еда. 
  • Фонарик. Он нужен для того, чтобы ориентироваться в темноте при отключении света. С его помощью также можно подать сигнал бедствия. Специалисты по выживанию рекомендуют брать фонарик, который работает от батареек, но можно положить и аккумуляторный.  
  • Дополнительные батарейки, пауэрбэнк. 
  • Набор первой помощи. 
  • Складной нож
  • Средства личной гигиены: мыло, зубная щетка и зубная паста, антисептик для рук, туалетная бумага. 
  • Документы: паспорт, свидетельства о рождении детей, медицинская карта (если есть), документы на жильё, страховые полисы. 
  • Мобильный телефон. 
  • Список с номерами телефонов родных и близких.
  • Наличные деньги. 
  • Радио-приемник: обычно о прогрессе в ликвидации ЧС сообщают по радио, так что с его помощью можно узнать, когда ждать помощи.

Предметы, которые могут понадобиться отдельным членам семьи 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
  • Запас лекарств, которые принимает человек, очки для зрения, слуховой аппарат. 
  • Гигиенические принадлежности для женщин: прокладки, тампоны и т.д. 
  • Детские принадлежности: молочные смеси, бутылочки для кормления, детское питание и подгузники. 
  • Принадлежности для домашних животных: еда, ошейник, поводок, миска, переноска. 

Предметы, которые могут понадобиться в конкретной ЧС

  • свисток 
  • медицинская маска с клапаном 
  • спички/зажигалка 
  • рабочие перчатки 
  • дополнительная одежда 
  • армированная клейкая лента 
  • нитки с иголкой
  • одеяла/спальные мешки.

Какую еду брать в тревожный чемоданчик?

Лучше всего в набор для выживания положить еду быстрого приготовления: японцы, в частности, кладут в тревожные чемоданчики лапшу, которую можно залить холодной водой (многие готовые блюда можно заливать холодной водой в случае экстренной ситуации). Также можно положить консервы, протеиновые батончики, печенье, сок. В случае с едой, срок годности у каждого продукта должен быть не менее года: тогда вам не придётся слишком часто обновлять припасы на случай чрезвычайной ситуации. 

Какой должна быть сумка для экстренного набора?

Выбирая сумку под тревожный чемоданчик, в первую очередь нужно обратить внимание на то, насколько она удобная, вместительная и надежная. Лучше сделать выбор в пользу более прочных и зарекомендовавших себя моделей. Удобнее всего (на случай, если придется нести набор для выживания на себе) - рюкзак, обязательно с мягкими лямками.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
430 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Профессия — режиссер: Лана Гогоберидзе

Профессия — режиссер: Лана Гогоберидзе

Суеверия, которые пришли с Ближнего Востока

Суеверия, которые пришли с Ближнего Востока

День матери 2024: что это за праздник, когда он появился и как его отмечать

День матери 2024: что это за праздник, когда он появился и как его отмечать

Краснодарцев предупредили о запахе гари

Краснодарцев предупредили о запахе гари

В Анапе День города решили передвинуть на зиму

В Анапе День города решили передвинуть на зиму

Россиянам не рекомендовали отдыхать в январе и июне

Россиянам не рекомендовали отдыхать в январе и июне

Как во Франции продали краденый указ российского императора

Как во Франции продали краденый указ российского императора

Каток на Красной площади откроется 5 декабря

Каток на Красной площади откроется 5 декабря

Четырехдневную рабочую неделю могут установить для россиян с детьми

Четырехдневную рабочую неделю могут установить для россиян с детьми

Что такое СДВГ у взрослых и у детей

Что такое СДВГ у взрослых и у детей

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы