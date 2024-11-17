Что такое тревожный чемоданчик и как его собрать?

В СМИ появилась сообщения о том, что Министерство чрезвычайных ситуаций России рекомендует гражданам иметь на всякий случай "тревожные чемоданчики". Хотя в РФ мало у кого есть наборы для выживания, вещь это чрезвычайно полезная, а в некоторых странах даже обязательная. Рассказываем, что такое тревожный чемоданчик, от чего он спасает и как его собрать.

Что такое тревожный чемоданчик?

Тревожный чемоданчик - это одно из названий набора для выживания. Другие названия набора - тревожный рюкзак и тревожная сумка. Набор вещей, который находится в такой сумке, необходим для того, чтобы обеспечить себе больше шансов на выживание и, по крайней мере, минимальный уровень комфорта в случае природной или техногенной катастрофы до того, как прибудут спасатели и будет произведена эвакуация в безопасное место.

Нужен ли тревожный чемоданчик в 2024 году?

К сожалению, из-за растущего количества катаклизмов и катастроф, а также военных конфликтов и столкновений, набор для выживания становится необходимостью во многих странах. В Японии, например, сбор тревожного чемоданчика - привычка, которая выработалась у жителей страны на протяжении десятилетий тайфунов, наводнений и землетрясений. Практически в каждом японском доме есть тревожный чемоданчик или даже несколько - на каждого члена семьи. Очевидно, что само по себе словосочетание ”тревожный чемоданчик” вызывает тревогу, однако ту действительность, в которой мы живем, игнорировать нельзя, поэтому если есть возможность, то лучше обзавестись набором для выживания, пусть даже он никогда и не понадобится.

Каким должен быть набор для выживания?

Поскольку предугадать, какая катастрофа или чрезвычайная ситуация может случиться, фактически невозможно, есть только общие рекомендации в отношении того, что должно быть в тревожном чемоданчике. В первую очередь, нужно отдавать себе отчет, что набор для выживания - это лишь временная мера, которая облегчает жизнь не более, чем на 72 часа, то есть на три дня. Почему именно такие сроки? В целом, это базовая рекомендация Красного креста для домохозяйств, которые потенциально могут оказаться в зоне катастрофы, чтобы продержаться до прибытия служб спасения. Кроме того, набор на три дня - оптимальный в случае необходимости эвакуации, поскольку большее количество вещей и воды будет гораздо сложнее унести.

Тревожный чемоданчик: список содержимого

Вещи, которые нужно положить в тревожный рюкзак или сумку, можно разбить на три категории:

предметы первой необходимости предметы, которые могут понадобиться отдельным членам семьи предметы, которые могут понадобиться в конкретной ЧС

Предметы первой необходимости

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вода. Красный крест рекомендует запасаться водой из расчёта на менее трех с половиной литров на человека в день.

Еда.

Фонарик. Он нужен для того, чтобы ориентироваться в темноте при отключении света. С его помощью также можно подать сигнал бедствия. Специалисты по выживанию рекомендуют брать фонарик, который работает от батареек, но можно положить и аккумуляторный.

Дополнительные батарейки, пауэрбэнк.

Набор первой помощи.

Складной нож

Средства личной гигиены: мыло, зубная щетка и зубная паста, антисептик для рук, туалетная бумага.

Документы: паспорт, свидетельства о рождении детей, медицинская карта (если есть), документы на жильё, страховые полисы.

Мобильный телефон.

Список с номерами телефонов родных и близких.

Наличные деньги.

Радио-приемник: обычно о прогрессе в ликвидации ЧС сообщают по радио, так что с его помощью можно узнать, когда ждать помощи.

Предметы, которые могут понадобиться отдельным членам семьи

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Запас лекарств, которые принимает человек, очки для зрения, слуховой аппарат.

Гигиенические принадлежности для женщин: прокладки, тампоны и т.д.

Детские принадлежности: молочные смеси, бутылочки для кормления, детское питание и подгузники.

Принадлежности для домашних животных: еда, ошейник, поводок, миска, переноска.

Предметы, которые могут понадобиться в конкретной ЧС

свисток

медицинская маска с клапаном

спички/зажигалка

рабочие перчатки

дополнительная одежда

армированная клейкая лента

нитки с иголкой

одеяла/спальные мешки.

Какую еду брать в тревожный чемоданчик?

Лучше всего в набор для выживания положить еду быстрого приготовления: японцы, в частности, кладут в тревожные чемоданчики лапшу, которую можно залить холодной водой (многие готовые блюда можно заливать холодной водой в случае экстренной ситуации). Также можно положить консервы, протеиновые батончики, печенье, сок. В случае с едой, срок годности у каждого продукта должен быть не менее года: тогда вам не придётся слишком часто обновлять припасы на случай чрезвычайной ситуации.

Какой должна быть сумка для экстренного набора?

Выбирая сумку под тревожный чемоданчик, в первую очередь нужно обратить внимание на то, насколько она удобная, вместительная и надежная. Лучше сделать выбор в пользу более прочных и зарекомендовавших себя моделей. Удобнее всего (на случай, если придется нести набор для выживания на себе) - рюкзак, обязательно с мягкими лямками.