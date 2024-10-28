6 невероятных открытий, сделанных в результате стихийных бедствий

Святослава Прокофьева

Смещение тектонических плит, обмеление водоемов и эрозия почвы часто обнажают артефакты, которые в противном случае остались бы скрытыми. Расскажем о самых неожиданных археологических находках, сделанных после оценки ущерба в результате стихийных бедствий - от засух и землетрясений до ураганов и наводнений.

В последние десятилетия число стихийных бедствий растет. Вызванное в том числе глобальным потеплением учащение стихийных бедствий вызывает огромное беспокойство, поскольку они уносят человеческие жизни и уничтожают ландшафты. При этом подобные трагические события иногда приводят к неожиданным открытиям.

3500-летняя табличка в Турции

Что случилось: после серии смертоносных землетрясений была найдена древняя табличка

Когда: 2023

2023 Где: около Антакьи, ил Хатай, современная Турция

около Антакьи, ил Хатай, современная Турция Возраст : 3500 лет

: 3500 лет Цивилизация: город-государство Алалах

© Фото: Turkish Ministry of Culture and Tourism

Февральские землетрясения 2023 года нанесли огромный ущерб территориям Турции и Сирии, погубив десятки тысяч человек. От разрушительных афтершоков также сильно пострадали руины древнего города-государства Алалах, расположенные на территории археологического памятника Телль-Атчана. Первые раскопки на этом кургане проводились еще в 1930-х годах. Во время раскопок с целью восстановительных работ археологи обнаружили аккадскую клинописную табличку возрастом 3500 лет. Глиняная табличка размером 4,3 на 3,5 см, которая относится к XV веку до н. э., была найдена недалеко от ворот древнего города. Исследователи утверждают, что табличка, на которой рассказано о покупке более 200 предметов деревянной мебели, предоставляет редкую возможность заглянуть в экономическую систему региона в позднем бронзовом веке. Археологи также полагают, что табличка может происходить из того же архива, что и некоторые другие таблички, найденные во время раскопок 1930-х годов.

Тысячелетний скелет в Мексике

Что случилось: размывшие почву ливни вынесли на поверхность скелет женщины

размывшие почву ливни вынесли на поверхность скелет женщины Когда: 2023

2023 Где: поселок Тлаякапан, штат Морелос, Мексика

поселок Тлаякапан, штат Морелос, Мексика Возраст: 1000 лет

1000 лет Цивилизация: тольтеки

В 2023 году в результате проливных дождей в центральной Мексике были найдены останки скелета женщины, похороненной примерно тысячу лет назад. После обнаружения скелета на территории археологической зоны Эль-Тлатоани местные жители уведомили Национальный институт антропологии и истории, который направил археологов. Место захоронения было найдено под руинами старого дома. Полагают, что эта женщина принадлежала к цивилизации тольтеков. Скелет был завернут в ткань, а под останками были обнаружены самые древние для этого региона артефакты - керамические чаши, датируемые периодом между 500 и 150 годами до н. э.

Буддийские статуи в китайской реке

Что случилось: в русле обмелевшей из-за засухи реки обнаружились древние статуи

в русле обмелевшей из-за засухи реки обнаружились древние статуи Где: река Янцзы, муниципалитет Чунцин, Китай

река Янцзы, муниципалитет Чунцин, Китай Когда: 2022

2022 Возраст: династия Мин

© Фото: соцсети

В 2022 году сильная засуха, вызванная аномально засушливой погодой, привела к падению уровня воды в реке Янцзы в китайском муниципалитете Чунцин. Однако в условиях экстремальных погодных условий было сделано удивительное открытие. В русле Янцзы обнаружились вырезанные в камне статуи возрастом 600 лет. Центральная из трех статуй них изображает буддийского монаха, сидящего на лотосе. Исследователи заявили, что статуи были вырезаны во времена династии Мин.

Водный канал Кирены

Что случилось: фрагмент великого античного города был обнаружен после ужасного наводнения

фрагмент великого античного города был обнаружен после ужасного наводнения Когда: 2023

2023 Где: около города Шаххат, современная Ливия

около города Шаххат, современная Ливия Возраст: I-IV век н.э.

I-IV век н.э. Цивилизация: Римская империя, часть провинции Крит и Киренаика

В 2023 году в результате сильного наводнения, вызванного циклоном "Даниэль", в Ливии погибли тысячи людей, а одному из старейших античных городов на территории страны был причинен большой ущерб. При этом после удара стихии во время оценки ущерба были обнаружены неизвестные ранее фрагменты города, в том числе водный канал римской эпохи. По словам археологов, эта находка даст больше информации о Кирене - античном городе под охраной ЮНЕСКО, основанном еще в VII веке до н.э., который находился и под римским владением.

Предвестники голода в Европе

Что случилось: камни обнаружили в русле Эльбы во время экстремальной засухи

камни обнаружили в русле Эльбы во время экстремальной засухи Когда : 2018 год

: 2018 год Где: река Эльба, город Дечин, Чехия

река Эльба, город Дечин, Чехия Возраст: 1417 год

© Фото: Bernd Gross/Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

Во время очень сильной засухи в чешском Дечине в 2018 году снижение уровня воды в русле реки Эльба обнажило "голодные камни". "Голодные камни" или "камни голода" - это камни-предупреждения о трудных временах из-за засухи. Камни украшены такими надписями как "если увидишь меня, то плачь" и "когда он уйдет под воду, жизнь снова станет краше". Самая ранняя дата, указанная на камне в Дечине, 1616 год, хотя на камне присутствуют следы более ранних засушливых лет - 1417 и 1473 годов. На большинстве "голодных камней" даты и надписи были выгравированы во время засух в промежутке между XV и XIX веками. С тех пор как в 1920-х годах на Эльбе была построена плотина, "голодные камни" стали чаще показываться на поверхности, последний раз они появились во время засухи в Центральной Европе в 2022 году.

Древний ацтекский храм в Теопансолько

Что случилось: землетрясение повредило пирамиду, но обнажило древний храм

землетрясение повредило пирамиду, но обнажило древний храм Когда: 2018

2018 Где: штат Морелос, Мексика

штат Морелос, Мексика Возраст: XII век

XII век Цивилизация: Тлауика

© Фото: HJPD/Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

Разрушительное землетрясение в 7,1 балл, произошедшее в Мексике в 2018 году, обнажило древний храм на территории археологического комплекса Теопансолько, расположенного к югу от Мехико. По словам исследователей, представители ацтекской культуры Тлауика построили храм размером 6 на 4 метра в качестве посвящения богу дождя Тлалоку. Археологи также нашли на этом месте такие артефакты, как курильницу и осколки керамики. Это археологическое открытие было сделано случайно во время оценки ущерб от землетрясения, причиненного ацтекской пирамиде Теопансолько. Храм долгое время оставался скрытым, потому что тогда часто строили поверх более старых сооружений. Это объясняет, почему основные сооружения на археологическом объекте Теопансолько датируются XIII веком, а храм относится к XII веку.