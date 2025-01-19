Кроме Атлантиды: 6 затерянных городов древности

"Затерянный город" ассоциируется с мифической затонувшей Атлантидой. До сих пор не доказано, что Атлантида существовала, но у нее есть реальные альтернативы - затерянные или затонувшие города, истории которых столь же интересны. Расскажем о 6 затерянных городах древности, где они находились, когда были основаны, когда заброшены и почему.

Хотя миф об Атлантиде весьма интересен, он не основан на исторических фактах. То, что Платон намеревался сделать аллегорией гордыни и алчности, превратилось в историческую загадку, обросшую домыслами. Однако не слишком популярная в античности и средневековье история вышла за рамки своего первоначального замысла и стала частью американо-европейского мифа об Атлантиде XIX и XX веков.

Лотхал

© Фото: Vidishaprakash/Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

Что произошло: запустение в результате стихийных бедствий

запустение в результате стихийных бедствий Культура: Индская цивилизация

Индская цивилизация Расцвет : 2200-2000 годы до н. э.

: 2200-2000 годы до н. э. Был ли найден: да

Лотхал, расположенный на территории современного индийского Гуджарата, когда-то был процветающим городом, полным ремесленников, торговцев и технологий. В период своего расцвета в XXIII-XXII веках до н. э. в городе были современные дороги, пирсы и канализационная система. Однако после серии тропических штормов и речных наводнений городу, основанному еще в 2400 году до н.э., был нанесен катастрофический ущерб. После особенно сильного наводнения в XXII века до н. э. город так и не восстановился. Но в отличие от многих других затерянных городов, Лотхал был действительно найден археологами в середине прошлого века. В будущем Лотхал может стать объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Акротири

© Фото: European Space Agency/Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 igo

Что произошло : город засыпало пеплом в результате извержения

: город засыпало пеплом в результате извержения Культура : минойская

: минойская Расцвет: III-II тысячелетия до н. э.

III-II тысячелетия до н. э. Был ли найден: да

Одна из самых впечатляющих археологических находок бронзового века - это погребенный под пеплом город Акротири. Расположенный на греческом острове Тира (Санторини) город когда-то был населен минойцами, однако примерно в 1628 году до н. э. местный вулкан похоронил его под слоем пепла. На протяжении тысяч лет Акротири был затерян. Только во второй половине XIX века руины древнего города были обнаружены и стали проводиться раскопки. В отличие от извержения Везувия в Помпеях, где часть населения погибла, жителям Акротири удалось эвакуироваться. Интересно, что некоторые ученые считают, что именно Акротири мог быть послужить основой мифа об Атлантиде.

Байи

© Фото: Дюкро/общественное достояние

Что произошло : курорт римской аристократии постепенно поглотило море

: курорт римской аристократии постепенно поглотило море Культура: римская

римская Расцвет : I век до н. э. - VIII век н. э.

: I век до н. э. - VIII век н. э. Был ли найден: да

Древнеримский город Байи, расположенный в Неаполитанском заливе на территории современной Италии, когда-то был местом, где римская аристократия строила свои роскошные виллы. Начиная с 100 года до н. э. сюда приезжали самые богатые представители общественности, чтобы предаться излишествам. Байи поглотило море в результате движений земной поверхности, вызванных геотермальной активностью. Между III и IV веками н. э. под воду начала уходить нижняя часть города, а к VIII веку под водой оказался почти весь город кроме той части, что стоит на холме. Окончательно город был заброшен в 1500 году н. э. в результате эпидемии малярии. В наше время это популярная локация для подводного туризма.

Лептис-Магна

© Фото: joepyrek from Richmond, Va, USA/Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0

Что произошло : город был заброшен из-за климатических катастроф и набегов

: город был заброшен из-за климатических катастроф и набегов Культура : римская

: римская Расцвет: IV век до н. э. - IV век н. э.

IV век до н. э. - IV век н. э. Был ли найден: да

На берегах Ливии стоят руины "африканского Рима". Основанный в VII веке до н. э. финикийцами город когда-то находился под протекторатом Карфагена, но I веке до н. э. был присоединен к Риму. Лептис-Магна был родным городом римского императора Септимия Севера, на время правления которого пришелся наибольший расцвет города. Однако к IV веку город столкнулся с серьезными экономическими проблемами. Город был разрушен цунами в 365 году н. э. Окончательно город был заброшен в результате арабского завоевания в 647 году н. э. В настоящее время руины Лептис-Магна пользуются популярностью у туристов.

Туам

Что произошло: город был заброшен из-за эпидемии чумы

город был заброшен из-за эпидемии чумы Культура: арабская, доисламская

арабская, доисламская Расцвет : IV-VII века н.э.

: IV-VII века н.э. Был ли найден: да

В прошлом году археологи объявили об обнаружении затерянного города на острове Аль-Синния в ОАЭ. Судя по археологическим находкам и средневековым источникам, в IV-VII веках н.э. Туам был процветающим торговым центром торговли, который славился добычей жемчуга. Похоже, что город пришел в упадок из-за эпидемии чумы в сочетании с растущей региональной напряженностью.

Хойя-де-Серен

© Фото: Mariordo (Mario Roberto Duran Ortiz)/Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

Что произошло: город был погребен под вулканическим пеплом

город был погребен под вулканическим пеплом Культура : майя

: майя Расцвет : до VI века н. э.

: до VI века н. э. Был ли найден: да

В 1976 году на строительной площадке недалеко от города Сан-Сальвадор, расположенного в самой маленькой стране Центральной Америки, был обнаружен затерянный город. Древнее поселение народа майя Хойя-де-Серен было заброшено в результате извержения вулкана Лагуна Кальдера в VI н. э. Археологи нашли во время раскопок такие хорошо сохранившиеся артефакты, как керамика, продукты, нефрит и многое другое. При этом, как и в случае с Акротири, все жители города спаслись. Площадка, которую называют "американскими Помпеями" входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.