Кроме Атлантиды: 6 затерянных городов древности

Хотя миф об Атлантиде весьма интересен, он не основан на исторических фактах. То, что Платон намеревался сделать аллегорией гордыни и алчности, превратилось в историческую загадку, обросшую домыслами. Однако не слишком популярная в античности и средневековье история вышла за рамки своего первоначального замысла и стала частью американо-европейского мифа об Атлантиде XIX и XX веков.
Лотхал
- Что произошло: запустение в результате стихийных бедствий
- Культура: Индская цивилизация
- Расцвет: 2200-2000 годы до н. э.
- Был ли найден: да
Лотхал, расположенный на территории современного индийского Гуджарата, когда-то был процветающим городом, полным ремесленников, торговцев и технологий. В период своего расцвета в XXIII-XXII веках до н. э. в городе были современные дороги, пирсы и канализационная система. Однако после серии тропических штормов и речных наводнений городу, основанному еще в 2400 году до н.э., был нанесен катастрофический ущерб. После особенно сильного наводнения в XXII века до н. э. город так и не восстановился. Но в отличие от многих других затерянных городов, Лотхал был действительно найден археологами в середине прошлого века. В будущем Лотхал может стать объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Акротири
- Что произошло: город засыпало пеплом в результате извержения
- Культура: минойская
- Расцвет: III-II тысячелетия до н. э.
- Был ли найден: да
Одна из самых впечатляющих археологических находок бронзового века - это погребенный под пеплом город Акротири. Расположенный на греческом острове Тира (Санторини) город когда-то был населен минойцами, однако примерно в 1628 году до н. э. местный вулкан похоронил его под слоем пепла. На протяжении тысяч лет Акротири был затерян. Только во второй половине XIX века руины древнего города были обнаружены и стали проводиться раскопки. В отличие от извержения Везувия в Помпеях, где часть населения погибла, жителям Акротири удалось эвакуироваться. Интересно, что некоторые ученые считают, что именно Акротири мог быть послужить основой мифа об Атлантиде.
Байи
- Что произошло: курорт римской аристократии постепенно поглотило море
- Культура: римская
- Расцвет: I век до н. э. - VIII век н. э.
- Был ли найден: да
Древнеримский город Байи, расположенный в Неаполитанском заливе на территории современной Италии, когда-то был местом, где римская аристократия строила свои роскошные виллы. Начиная с 100 года до н. э. сюда приезжали самые богатые представители общественности, чтобы предаться излишествам. Байи поглотило море в результате движений земной поверхности, вызванных геотермальной активностью. Между III и IV веками н. э. под воду начала уходить нижняя часть города, а к VIII веку под водой оказался почти весь город кроме той части, что стоит на холме. Окончательно город был заброшен в 1500 году н. э. в результате эпидемии малярии. В наше время это популярная локация для подводного туризма.
Лептис-Магна
- Что произошло: город был заброшен из-за климатических катастроф и набегов
- Культура: римская
- Расцвет: IV век до н. э. - IV век н. э.
- Был ли найден: да
На берегах Ливии стоят руины "африканского Рима". Основанный в VII веке до н. э. финикийцами город когда-то находился под протекторатом Карфагена, но I веке до н. э. был присоединен к Риму. Лептис-Магна был родным городом римского императора Септимия Севера, на время правления которого пришелся наибольший расцвет города. Однако к IV веку город столкнулся с серьезными экономическими проблемами. Город был разрушен цунами в 365 году н. э. Окончательно город был заброшен в результате арабского завоевания в 647 году н. э. В настоящее время руины Лептис-Магна пользуются популярностью у туристов.
Туам
- Что произошло: город был заброшен из-за эпидемии чумы
- Культура: арабская, доисламская
- Расцвет: IV-VII века н.э.
- Был ли найден: да
В прошлом году археологи объявили об обнаружении затерянного города на острове Аль-Синния в ОАЭ. Судя по археологическим находкам и средневековым источникам, в IV-VII веках н.э. Туам был процветающим торговым центром торговли, который славился добычей жемчуга. Похоже, что город пришел в упадок из-за эпидемии чумы в сочетании с растущей региональной напряженностью.
Хойя-де-Серен
- Что произошло: город был погребен под вулканическим пеплом
- Культура: майя
- Расцвет: до VI века н. э.
- Был ли найден: да
В 1976 году на строительной площадке недалеко от города Сан-Сальвадор, расположенного в самой маленькой стране Центральной Америки, был обнаружен затерянный город. Древнее поселение народа майя Хойя-де-Серен было заброшено в результате извержения вулкана Лагуна Кальдера в VI н. э. Археологи нашли во время раскопок такие хорошо сохранившиеся артефакты, как керамика, продукты, нефрит и многое другое. При этом, как и в случае с Акротири, все жители города спаслись. Площадка, которую называют "американскими Помпеями" входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.