Вестник Кавказа

Кроме Атлантиды: 6 затерянных городов древности

Мария Уткина
Кроме Атлантиды: 6 затерянных городов древности
© Фото: A.Savin/Free Art License
"Затерянный город" ассоциируется с мифической затонувшей Атлантидой. До сих пор не  доказано, что Атлантида существовала, но у нее есть реальные альтернативы - затерянные или затонувшие города, истории которых столь же интересны. Расскажем о 6 затерянных городах древности, где они находились, когда были основаны, когда заброшены и почему.

Хотя миф об Атлантиде весьма интересен, он не основан на исторических фактах. То, что Платон намеревался сделать аллегорией гордыни и алчности, превратилось в историческую загадку, обросшую домыслами. Однако не слишком популярная в античности и средневековье история вышла за рамки своего первоначального замысла и стала частью американо-европейского мифа об Атлантиде XIX и XX веков. 

Лотхал

© Фото: Vidishaprakash/Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0
  • Что произошло: запустение в результате стихийных бедствий
  • Культура: Индская цивилизация
  • Расцвет: 2200-2000 годы до н. э.
  • Был ли найден: да

Лотхал, расположенный на территории современного индийского Гуджарата, когда-то был процветающим городом, полным ремесленников, торговцев и технологий. В период своего расцвета в XXIII-XXII веках до н. э. в городе были современные дороги, пирсы и канализационная система. Однако после серии тропических штормов и речных наводнений городу, основанному еще в 2400 году до н.э., был нанесен катастрофический ущерб. После особенно сильного наводнения в XXII века до н. э. город так и не восстановился. Но в отличие от многих других затерянных городов, Лотхал был действительно найден археологами в середине прошлого века. В будущем Лотхал может стать объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Акротири

© Фото: European Space Agency/Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 igo
  • Что произошло: город засыпало пеплом в результате извержения
  • Культура: минойская
  • Расцвет: III-II тысячелетия до н. э.
  • Был ли найден: да

Одна из самых впечатляющих археологических находок бронзового века - это погребенный под пеплом город Акротири. Расположенный на греческом острове Тира (Санторини) город когда-то был населен минойцами, однако примерно в 1628 году до н. э. местный вулкан похоронил его под слоем пепла. На протяжении тысяч лет Акротири был затерян. Только во второй половине XIX века руины древнего города были обнаружены и стали проводиться раскопки. В отличие от извержения Везувия в Помпеях, где часть населения погибла, жителям Акротири удалось эвакуироваться. Интересно, что некоторые ученые считают, что именно Акротири мог быть послужить основой мифа об Атлантиде.

Байи

© Фото: Дюкро/общественное достояние
  • Что произошло: курорт римской аристократии постепенно поглотило море
  • Культура: римская
  • Расцвет: I век до н. э. - VIII век н. э.
  • Был ли найден: да

Древнеримский город Байи, расположенный в Неаполитанском заливе на территории современной Италии, когда-то был местом, где римская аристократия строила свои роскошные виллы. Начиная с 100 года до н. э. сюда приезжали самые богатые представители общественности, чтобы предаться излишествам. Байи поглотило море в результате движений земной поверхности, вызванных геотермальной активностью. Между III и IV веками н. э. под воду начала уходить нижняя часть города, а к VIII веку под водой оказался почти весь город кроме той части, что стоит на холме. Окончательно город был заброшен в 1500 году н. э. в результате эпидемии малярии. В наше время это популярная локация для подводного туризма.

Лептис-Магна

© Фото: joepyrek from Richmond, Va, USA/Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
  • Что произошло: город был заброшен из-за климатических катастроф и набегов
  • Культура: римская
  • Расцвет: IV век до н. э. - IV век н. э.
  • Был ли найден: да

На берегах Ливии стоят руины "африканского Рима". Основанный в VII веке до н. э. финикийцами город когда-то находился под протекторатом Карфагена, но I веке до н. э. был присоединен к Риму. Лептис-Магна был родным городом римского императора Септимия Севера, на время правления которого пришелся наибольший расцвет города. Однако к IV веку город столкнулся с серьезными экономическими проблемами. Город был разрушен цунами в 365 году н. э. Окончательно город был заброшен в результате арабского завоевания в 647 году н. э. В настоящее время руины Лептис-Магна пользуются популярностью у туристов.

Туам

  • Что произошло: город был заброшен из-за эпидемии чумы
  • Культура: арабская, доисламская
  • Расцвет: IV-VII века н.э.
  • Был ли найден: да

В прошлом году археологи объявили об обнаружении затерянного города на острове Аль-Синния в ОАЭ. Судя по археологическим находкам и средневековым источникам, в IV-VII веках н.э. Туам был процветающим торговым центром торговли, который славился добычей жемчуга. Похоже, что город пришел в упадок из-за эпидемии чумы в сочетании с растущей региональной напряженностью.

Хойя-де-Серен

© Фото: Mariordo (Mario Roberto Duran Ortiz)/Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0
  • Что произошло: город был погребен под вулканическим пеплом
  • Культура: майя
  • Расцвет: до VI века н. э.
  • Был ли найден: да

В 1976 году на строительной площадке недалеко от города Сан-Сальвадор, расположенного в самой маленькой стране Центральной Америки, был обнаружен затерянный город. Древнее поселение народа майя Хойя-де-Серен было заброшено в результате извержения вулкана Лагуна Кальдера в VI н. э. Археологи нашли во время раскопок такие хорошо сохранившиеся артефакты, как керамика, продукты, нефрит и многое другое. При этом, как и в случае с Акротири, все жители города спаслись. Площадка, которую называют "американскими Помпеями" входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
515 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

«Холоп. Великолепный век»: турецкая версия российского кинохита

«Холоп. Великолепный век»: турецкая версия российского кинохита

В Северной Осетии восстановят исторический башенный комплекс

В Северной Осетии восстановят исторический башенный комплекс

Самые страшные концлагеря нацистов

Самые страшные концлагеря нацистов

Открытки на Татьянин день 2025: картинки и поздравления с Днем студента

Открытки на Татьянин день 2025: картинки и поздравления с Днем студента

10 древних городов в Турции, где нужно побывать

10 древних городов в Турции, где нужно побывать

За дирижерским пультом Заурбек Гугкаев

За дирижерским пультом Заурбек Гугкаев

Депутат Госдумы попросил СК расследовать гибель Лермонтова

Депутат Госдумы попросил СК расследовать гибель Лермонтова

Что такое Панамский канал, кому он принадлежит и зачем он Трампу?

Что такое Панамский канал, кому он принадлежит и зачем он Трампу?

Русских и грузинских Праведников народов мира вспомнили в Москве

Русских и грузинских Праведников народов мира вспомнили в Москве

Посол Азербайджана в России назвал виновных в событиях Черного января поименно

Посол Азербайджана в России назвал виновных в событиях Черного января поименно

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы