10 забытых цивилизаций, сформировавших историю

Благодаря археологическим открытиям человечество знает о древних цивилизациях Древнего Рима или Древнего Египта. Но другие общества, когда-то обладавшие огромной властью и влиянием, канули в Лету. Расскажем о 10 забытых цивилизациях, повлиявших на развитие прогресса: как они назывались, где и когда находились, а также чем запомнились.

Представители этих цивилизаций разрабатывали инновации в технологии, архитектуре и социальной организации, повлиявшие на развитие более современных обществ.

Хараппская цивилизация: наследие долины реки Инд

Где: современные Индия, Пакистан, Афганистан

современные Индия, Пакистан, Афганистан Когда: 3300-1300 годы до н. э.

3300-1300 годы до н. э. Влияние: первые в мире города с сетчатой застройкой, металлургия

Хотя из этого списка Индская цивилизация наиболее известна, она остается в тени более ранних соседей - месопотамской и древнеегипетской цивилизаций. Хараппская цивилизация доминировала в долине реки Инд на протяжении 2 тысяч лет с приблизительно 3300 года до н. э. Самая крупная древневосточная цивилизация бронзового века создала развитые города со сложными канализационными и дренажными системами, стандартизированной архитектурой и сетчатой застройкой. Города Хараппа и Мохенджо-Даро отличались многоэтажными зданиями, общественными банями и зернохранилищами. В Хараппе была разработана система письма с 600 различными символами, пока нерасшифрованная, а также получила масштабное развитие металлургия.

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Норте-Чико: древнейшее государство Америки

Где : побережье Перу

: побережье Перу Когда: 3000-1800 года до н. э.

3000-1800 года до н. э. Влияние: ирригационные и сельскохозяйственные инновации Норте-Чико до сих пор влияют на современные методы ведения сельского хозяйства в Андах

Цивилизация Норте-Чико, также известная как Караль-Супе, сформировалась вдоль северо-центрального перуанского побережья. Ее сложные городские центры и сельскохозяйственные системы предшествовали всем остальным доколумбовым культурам Америки. Местные ступенчатые пирамиды - это современники египетских пирамид, а другие архитектурные достижения Норте-Чико включали в себя развитые ирригационные сети. Несмотря на отсутствие керамики и малое количество произведений искусства, которые обычно считаются отличительными признаками полноценной цивилизации, Норте-Чико было сложным обществом, заложившим основу для всех последующих андских культур.

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Аксум: забытая торговая империя Африки

Где : современная Эритрея, север Эфиопии, часть Йемена, юг Саудовской Аравии

: современная Эритрея, север Эфиопии, часть Йемена, юг Саудовской Аравии Когда : I-X века н.э.

: I-X века н.э. Влияние: аксумская письменность геэз остается литургическим языком Эфиопской православной и католической церквей

Аксумское царство доминировало на востоке Африканского континента с начала I века и по 960 год н.э. Аксум был одной из ведущих империй поздней античности, в том числе потому, что через территорию царства лежал крупный торговый путь между Римской империей и древней Индией. В Аксуме чеканили собственные монеты, строили каменные стелы и создали письменность геэз, которая до сих пор используется в Эфиопии. Будучи одной из первых цивилизаций, принявших христианство, Аксум сыграл важную роль в формировании религиозных традиций Африки.

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Элам: первое государство Ирана

Где: запад и юго-запад современного Ирана и часть южного Ирака

запад и юго-запад современного Ирана и часть южного Ирака Когда : 2700-539 годы до н. э.

: 2700-539 годы до н. э. Влияние: влияние Элама на иранские общества касалось не только искусства и мифологии, но и административных записей

Эламиты основали самую древнюю известную цивилизацию Ирана, развив свой собственный язык и культуру, отличные от соседней Месопотамии. Эламские писцы в первую очередь сосредоточились на административно-хозяйственных документах, а не на летописях, создавая подробные системы ведения записей, которые повлияли как на Мидию, так и на будущие персидские империи. В соперничавшем с шумерами Эламе развивали металлургию и основали города, заложившие основу для более поздних ближневосточных обществ.

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Гебекли-Тепе: переписывание истории человечества

Где : юго-восточная Турция

: юго-восточная Турция Когда: X тысячелетие до н. э.

X тысячелетие до н. э. Влияние: архитектурные приемы повлияли на строительство древних религиозных памятников по всему Ближнему Востоку

Создатели Гебекли-Тепе построили 12 тысяч лет назад старейший в мире известный храмовый комплекс, массивные каменные колонны которого украшены сложной резьбой с изображениями животных. Это древнейшее мегалитическое сооружение, которое старше знаменитого Стоунхенджа более чем на 6 тысячелетий, произвело революцию в понимании возможностей доисторических обществ. Архитектурные приемы и узоры предполагают, что сложные религиозные практики существовали гораздо раньше, чем считалось ранее. Это место продолжает бросать вызов традиционным теориям о развитии человеческой цивилизации, социальной организации и иерархии.

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Дильмун: торговый центр древней Аравии

Где: современный Бахрейн, Кувейт и часть Саудовской Аравии

современный Бахрейн, Кувейт и часть Саудовской Аравии Когда: III тысячелетие - V век до н. э.

III тысячелетие - V век до н. э. Влияние: торговые практики Дильмуна повлияли на современные морские торговые пути Персидского залива

Государство Дильмун контролировало чрезвычайно важные торговые пути Персидского залива, создав торговую империю, которая простиралась от современного Бахрейна до Кувейта и Саудовской Аравии. Это государство было настолько известно в древности, что месопотамские тексты описывали Дильмун как райское место. Археологические свидетельства в Сааре и Калат-аль-Бахрейне показывают развитое городское планирование и архитектуру. Обширные торговые пути Дильмуна связывали долину Инда с Месопотамией, способствуя обмену товарами и идеями по всему древнему миру.

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Хатти: древнейшая цивилизация Анатолии

Где : современная Турция

: современная Турция Когда: 2500-1800 годы до н. э.

2500-1800 годы до н. э. Влияние: религиозные практики и архитектура хаттов повлияли на все последующие анатолийские цивилизации

Хатты основали самые ранние известные городские поселения в Анатолии, создав сложную культуру, которая повлияла на более известное Хеттское царство. Хотя хатты не оставили собственной письменности, сведения о них сохранились в письменных источниках других культур. Хетты переняли некоторые религиозные обряды и культурные традиции хаттов, а также построили такие крупные города, как Аладжа-Хююк и Хаттуса, на месте первоначальных хаттских поселений.

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Винча: забытые металлурги Европы

Где: современная Сербия, а также части Румынии, Болгарии, Косово и Македонии

современная Сербия, а также части Румынии, Болгарии, Косово и Македонии Когда: VI-V тысячелетия до н. э.

VI-V тысячелетия до н. э. Влияние: методы обработки металлов культуры Винча заложили основу технологиям бронзового века в Европе

Археологическая культура Винча была крупнейшей доисторической цивилизацией Европы, процветавшей более тысячи лет. К этой культуре относятся древнейшие медные изделия, найденные на территории Европы (5500 г. до н. э.), в том числе топор, ставший самым древним орудием труда в мире. Поселения этой культуры отличались организованными системами утилизации отходов и централизованными захоронениями. Культурой Винча также было создано Дунайское протописьмо.

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Сапотеки: городские новаторы Мезоамерики

Где : современная Мексика, штат Оахака

: современная Мексика, штат Оахака Когда: 700 год до н.э. - 1521 год н. э.

700 год до н.э. - 1521 год н. э. Влияние: архитектура, искусство и принципы городского планирования сапотеков повлияли на развитие городов по всей Мезоамерике

Сапотекская цивилизация, одно из самых ранних обществ Мезоамерики, построила Монте-Альбан - один из первых крупных городов Северной Америки (население более 25 тысяч человек). Здесь была разработана вторая по древности в Америке система письма после ольмекской. Это общество обладало сложной социальной структурой, где привилегированное положение занимали жрецы и воины. Архитектурные и административные инновации сапотеков повлияли на последующие мезоамериканские цивилизации.

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Нок: пионеры железного века Африки

Где: современная Нигерия

современная Нигерия Когда: 1500 год до н. э. - 500 год н. э.

1500 год до н. э. - 500 год н. э. Влияние: их методы обработки железа распространились по всей Западной Африке

Цивилизация Нок возникла на территории современной Нигерии, первыми в древней Африке начали плавить железо и изготавливать сложные терракотовые статуэтки. Хотя представители культуры Нок могли научиться обработке железа от карфагенских торговцев, они разработали свои уникальные методы, которые распространились по всей Западной Африке. Технологические и художественные инновации культуры Нок оказали влияние на более поздние африканские культуры.