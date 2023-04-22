Последние данные по жертвам землетрясения в Турции

Опубликовано: 12:49, 22 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Турции уточнили число погибших в результате землетрясений в феврале. На данный момент погибшими числятся 50 783 человека.

Глава МВД Турции огласил последние данные по числу погибших в результате катастрофических землетрясений.

"Число погибших при землетрясениях с эпицентром в Кахраманмараше достигло 50 783",

– заявил Сулейман Сойлу, передает телеканал CNN Turk.

Стихийное бедствие произошло 6 февраля, с разницей в несколько часов случилось два мощнейших подземных толчка, их магнитуда составила 7,7 и 7,6. Удар стихии приняли на себя юго-восточные провинции Турции и приграничные районы Сирии. Тысячи людей погибли в тот же день, другие с травмами оказались под завалами. Спасательные операции велись международными командами несколько недель в круглосуточном режиме. В настоящее время в Турции ликвидируют завалы и разрушенные города. Уже началось строительство домов для тысяч людей, оставшихся без крыши над головой.