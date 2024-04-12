Ливень залил стамбульскую станцию метро Енибосна

Непогода бушует не только в турецкой столице, но и в Стамбуле – из-за проливных дождей в мегаполисе сегодня перекрыли часть станции метро Енибосна на линии М9 – она оказалась частично подтоплена стекающей дождевой водой.

Для пассажиров станции метро Енибосна в Стамбуле, расположенной на линии метрополитена мегаполиса М9, закрылась часть подземной остановки метро: причиной такого решения транспортников стали дождевые потоки, которые проникают на станцию.

Несмотря на то, что о непогоде метеорологи предупреждали накануне, а Генеральное управление метеорологии даже объявило по городу "желтый" уровень опасности, начавшийся ночью дождь особого беспокойства не вызвал, однако сегодня вечером сквозь толщу земли на станцию начали просачиваться потоки воды, передает РИА Новости.

Сейчас с потолка станции текут дождевые потоки, вода стекает и вдоль эскалаторов, а на посадочной платформе собираются приличные лужи – во избежание поражения током сотрудники стамбульского метрополитена перекрыли наиболее "промокшую" половину станции, в том числе и подъемники, а с водой на платформах они борются с помощью швабр и тряпок.

Впрочем, поезда в метро идут в обычном режиме – тоннели, по которым передвигаются поезда, не затоплены, но дождь в городе продолжается.