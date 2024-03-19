Непогода парализовала движение судов через Босфор

Неблагоприятные погодные условия сказались на движении судов через пролив Босфор. В настоящее время оно запрещено.
Утром 28 октября в Турции приостановлено на неопределенный срок движение судов через пролив Босфор. Об этом сообщает Минтранс республики.
Такое решение было принято из-за погодных условий.
"Судоходство в проливе Босфор приостановлено в обоих направлениях из-за ограниченной видимости (туман) в качестве меры предосторожности"
– пресс-служба ведомства
При этом в министерстве не уточнили, затрагивают ли данные ограничения паромы, которые связывают азиатское и европейское побережья Стамбула.