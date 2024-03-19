Вестник Кавказа

Непогода парализовала движение судов через Босфор

Вид на Босфор
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Неблагоприятные погодные условия сказались на движении судов через пролив Босфор. В настоящее время оно запрещено.

Утром 28 октября в Турции приостановлено на неопределенный срок движение судов через пролив Босфор. Об этом сообщает Минтранс республики.

Такое решение было принято из-за погодных условий.

"Судоходство в проливе Босфор приостановлено в обоих направлениях из-за ограниченной видимости (туман) в качестве меры предосторожности"

– пресс-служба ведомства

При этом в министерстве не уточнили, затрагивают ли данные ограничения паромы, которые связывают азиатское и европейское побережья Стамбула.

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