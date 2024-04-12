В Анкаре бушует ураган

На столицу Турции сегодня днем обрушился шторм, который валит деревья, срывает крыши с домов и переворачивает автомобили – в Анкаре уже есть пострадавшие от стихии, пишет турецкая газета Yeni Akit.

Сегодня днем на столицу Турции Анкару обрушился шторм, который начался с сильного ливня в полдень – больше других от ураганных порывов ветра пострадали городские районы Кечиорен, Чанкая, Этимесгут, Синджан и Гельбаши – их улицы усеяны упавшими деревьями, пишет турецкая газета Yeni Akit.

"На улицах города многочисленные автоаварии – один из автомобилей от порыва ветра вылетел на разделительную полосу, а затем врезался в другой автомобиль, два человека в автомобилях получили легкие ранения"

- газета Yeni Akit

В городе летают и крыши жилых домов, и спутниковые тарелки, и кирпичи, забытые на крышах строителями – спасатели собирают их, обломки крыш уже повредили четыре автомобиля.

В то же время прогнозы метеорологов не слишком благоприятные – как говорится в их сообщении, дождь и гроза продлятся как минимум до ночи, а может и дольше.