Сократить рабочий день в жару и мороз предлагают демократы в Узбекистане

Рабочий день в Узбекистане мог бы стать на два часа короче в периоды аномальной погоды, считают в НДПУ. В партии предлагают ввести сокращенный день в жару и в мороз, сохранив зарплату.

Сделать рабочий день в Узбекистане коротким в периоды аномально жаркой или холодной погоды предлагает Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ).

Демократы выдвинули идею о том, чтобы в жару и мороз узбекистанцы могли начинать рабочий день на час позже и заканчивать на час раньше. Это поможет уменьшить негативное воздействие экстремальных температур на здоровье людей, что в итоге приведет к повышению производительности.

Сокращение рабочего для в неблагоприятную погоду не должно сказывать на зарплате сотрудников, подчеркнули в партии.