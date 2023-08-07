Лавров провел телефонный разговор с Ван И

Опубликовано: 16:39, 7 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Лавров и Ван И обсудили санкционное давление Запада на Россию и Китай, а также украинский кризис. Главы МИД двух стран оценили двусторонние отношения, которые находятся на высоком уровне.

В понедельник состоялся телефонный разговор главы российского МИД Сергея Лаврова и его китайского коллеги Ван И.

"7 августа состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Лаврова с членом Политбюро ЦК КПК, министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И"

– МИД России

В рамках беседы глава внешнеполитического ведомства России поздравил китайского дипломата с назначением на пост главы МИД КНР.

Стороны затронули в переговорах ряд актуальных вопросов международной повестки, в том числе украинский кризис, и политику Запада.

"Было отмечено общее неприятие конфронтационной политики западного блока в отношении России и Китая, попыток сдержать их развитие посредством санкций и других нелегитимных методов. Дана позитивная оценка конструктивному диалогу и высокому уровню взаимодействия между Москвой и Пекином в рамках ООН, БРИКС, ШОС, Группы двадцати и других международных структур"

– МИД России