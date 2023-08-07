Лавров провел телефонный разговор с Ван И

В понедельник состоялся телефонный разговор главы российского МИД Сергея Лаврова и его китайского коллеги Ван И.
"7 августа состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Лаврова с членом Политбюро ЦК КПК, министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И"
– МИД России
В рамках беседы глава внешнеполитического ведомства России поздравил китайского дипломата с назначением на пост главы МИД КНР.
Стороны затронули в переговорах ряд актуальных вопросов международной повестки, в том числе украинский кризис, и политику Запада.
"Было отмечено общее неприятие конфронтационной политики западного блока в отношении России и Китая, попыток сдержать их развитие посредством санкций и других нелегитимных методов. Дана позитивная оценка конструктивному диалогу и высокому уровню взаимодействия между Москвой и Пекином в рамках ООН, БРИКС, ШОС, Группы двадцати и других международных структур"
– МИД России