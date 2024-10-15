Вестник Кавказа

Россия продолжает наращивать товарооборот с Китаем

Склад контейнеров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Пекине сообщили, что с начала года товарооборот России и Китая вырос почти на 3%. Китай экспортировал в Россию товаров на $94 млрд, а Россия – на $108 млрд.

Китай и Россия с января по октябрь нарастили товарооборот на 2,8%, общая сумма составила более $202 млрд, сообщает главное таможенное управление КНР.

Китай с начала текущего года экспортировал в Россию товаров на $94,1 млрд (+4,7%). В свою очередь Россия в 2024 году поставила в Китай продукции на $108 млрд (+1,1%).

Стоит отметить, что в октябре товарооборот Москвы и Пекина достиг $21,7 млрд: Китай импортировал из России товаров на $10,790 млрд, а Россия – на $11 млрд.

Напонмим, в прошлом году товарооборот России и Китая составил рекордные $240,11 млрд – на 26,3% больше показателей 2022 года.

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