Вестник Кавказа

Шойгу начинает визит в Китай

Шойгу начинает визит в Китай
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сергей Шойгу во время поездки в КНР пообщается с официальными лицами этой страны. Контакты состоятся в течение ближайших нескольких дней.

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу прилетел в Пекин. В аэропорту китайской столицы его вместе с послом РФ в стране Игорем Моргуловым встречал замглавы МИД КНР Лю Бинь.

В рамках поездки, которая продлится с 11 по 14 ноября, секретарь Совбеза проведет встречи с официальными лицами Китая. В частности, он пообщается с руководителем внешнеполитического ведомства КНР.

"Секретарь Совбеза РФ проведет консультации по вопросам стратегической безопасности с членом Политбюро ЦК КПК, руководителем Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, главой МИД Китая Ван И, в ходе которых планируется обсудить актуальные проблемы международной и региональной безопасности, а также широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества"

– пресс-служба СБ РФ

Помимо этого, Шойгу намерен побывать в Чжухае, где уже завтра стартует международный авиасалон Airshow China 2024.

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