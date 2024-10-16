Шойгу начинает визит в Китай

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу прилетел в Пекин. В аэропорту китайской столицы его вместе с послом РФ в стране Игорем Моргуловым встречал замглавы МИД КНР Лю Бинь.
В рамках поездки, которая продлится с 11 по 14 ноября, секретарь Совбеза проведет встречи с официальными лицами Китая. В частности, он пообщается с руководителем внешнеполитического ведомства КНР.
"Секретарь Совбеза РФ проведет консультации по вопросам стратегической безопасности с членом Политбюро ЦК КПК, руководителем Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, главой МИД Китая Ван И, в ходе которых планируется обсудить актуальные проблемы международной и региональной безопасности, а также широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества"
– пресс-служба СБ РФ
Помимо этого, Шойгу намерен побывать в Чжухае, где уже завтра стартует международный авиасалон Airshow China 2024.