Китайские онкологи научат работе с роботом Toumai коллег из Нальчика

Большая группа российских онкологов вылетела в Китай для того, чтобы приобрести практические навыки работы с хирургическим роботом Toumai: среди них есть и представители онкологического диспансера Нальчика.

Сотрудники онкологического диспансера Кабардино-Балкарии (КБР) в составе большой делегации из России находятся в командировке в Китае, где они проходят обучение работе на хирургическом роботе Toumai, рассказали в Минздраве региона.

"Наши специалисты получают уникальную возможность не только познакомиться с функционалом аппарата, но и активно участвовать в практических демонстрациях. Это позволяет оценить потенциал робота в условиях, приближенных к реальным"

- Минздрав КБР

Тренинг организован китайским разработчиком и производителем медицинских технологий "Микропорт", а от Кабардино-Балкарии в нем участвуют главный врач онкологического диспансера республики Малхаз Цикоридзе и его заместитель, хирург Ислам Нафедзов, передает ТАСС.

Роботизированная хирургия – это ближайшее будущее онкологии, она дает возможность видеть операционное поле в трехмерном изображении и позволяет проводить сложнейшие операции на ограниченном пространстве с ювелирной точностью. Это имеет очень важное значение для развития онкологической службы нашего региона в области хирургии, - отметил Цекоридзе.