Крым накроет ливнями и снегом к концу недели

В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за штормового ветра, ливней и снега. Непогода придет на полуостров к концу рабочей недели.

Синоптики пообещали ненастную погоду на всей территории Крыма в течение двух дней. Мокрый снег, сильные дожди и сильный ветер настигнут регион в пятницу 19 января. МЧС региона объявило штормовое предупреждение.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением фронтальных разделов 19 и 20 января в Крыму ожидаются дожди, 20 января переходящие в снег. В южных, центральных, восточных районах и в горах — очень сильные осадки. Отложение мокрого снега, гололед, гололедица"

– МЧС региона

Кроме этого, порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду, в некоторых районах до 25 метров в секунду.

Шторм также был объявлен ранее в Крыму. В понедельник, вторник и среду в регионе отмечается резкое ухудшение погодных условий и гололед на дорогах.