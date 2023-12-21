Кубань и Крым могут подтопить дождевые паводки

Спасатели предупредили жителей Кубани и Крыма о возможных оползнях и подтоплениях – их причиной может стать таяние снега, за которым последуют паводки.

Высокий риск подтопления объектов инфраструктуры, схода оползней и селевых потоков прогнозируется на этой неделе на территории Краснодарского края и Крыма из-за ожидаемых паводков, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

На реках Кубани и Крыма уже идут снегодождевые паводки, уровень воды в них поднялся на 45 см, передает РИА Новости.

"В результате большой водности рек и ожидаемых снегодождевых паводков риски подтоплений объектов инфраструктуры, схода оползней и селей малого объема в этих субъектах сохраняются"

- сайт ВНИИ ГОЧС

Хотя в общем гидрологическая обстановка по стране соответствует сезонным нормам, воды в Крыму и на Кубани могут добавить дожди, которые ожидаются там сегодня - на погодные условия влияет теплый сектор циклонического вихря, из-за чего особенно на Кубани ожидаются дожди, а местами даже возможны ливни. При этом потепление продолжится.