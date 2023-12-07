Опасные дождь и ветер обещают в Сочи

Погода в Сочи завтра утром и днем может вызвать чрезвычайные ситуации. На курорте объявлено штормовое предупреждение по ветру и осадкам.

Синоптики предупреждают гостей и жителей Сочи о чреватой опасностями погоде, соответствующее сообщение размещено на сайте городской администрации.

"По прогнозам синоптиков, утром и днем 8 января на территории Сочи ожидается местами сильный дождь, в средних и высоких горах сильный мокрый снег"

– мэрия

Кроме дождей, городу будет угрожать сильный ветер: скорость его порывов будет доходить до 15-17 м/с.

Градоначальник Алексей Копайгородский распорядился, чтобы все коммунальные службы действовали в усиленном режиме. Уровень воды непрерывно отслеживается во всех крупных реках.

Рекомендации на время непогоды даны местному населению и туристам. Им советуют пока не проводить время у воды. Машины лучше не парковать под деревьями и ветхими конструкциями.