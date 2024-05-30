Краснодарские земли оставят аграриям

Власти столицы Кубани намерены перевести в категорию сельхозназначения более 7 тысяч гектаров земель, чтобы уберечь их от жилищной застройки и оставить в качестве полигонов краснодарским аграрным вузам.

Несмотря на то, что часть земель, окружающих Краснодар, выводится за пределы города, им грозит жилищная застройка: необходимо уберечь их для аграриев, переведя в категорию сельскохозяйственных, потребовал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба администрации региона.

"Земли, которые мы выводим за границы населенных пунктов, нужно сохранить. В краевой столице работают ведущие центры аграрной науки: Кубанский государственный агроуниверситет, его учебно-опытные хозяйства, Национальный центр зерна. У них большие площади земли - селекционные поля. Это важная работа - ученые выводят семена, которые обеспечивают высокие урожаи в условиях нашего климата. Их земля должна и дальше использоваться именно для этих целей. Исторически там расположены научные институты, и никто не может эту землю ни забрать, ни застроить. Это моя принципиальная позиция"

- Вениамин Кондратьев

Более 7 тыс га земель в Краснодаре, которые получат статус сельскохозяйственных, позволят развивать сельское хозяйство края, обеспечивающего своей продукцией свыше 15% населения страны, отметил глава региона, передает "Интерфакс".

Кубани нужно кормить край и страну – это уникальный регион с мощным агропромышленным комплексом, и стратегическая задача, стоящая перед ним, будет обязательно выполнена, добавил Кондратьев.