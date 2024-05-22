Донские власти подсчитали ущерб от майских заморозков

Майские заморозки, обрушившиеся на Ростовскую область, и предшествовавшая им засуха уничтожили посевов почти на 4 миллиарда рублей – чтобы компенсировать потери, аграрии региона начали пересев высаженных культур.

В донском регионе ущерб, причиненный сельхозтоваропроизводителям из-за неблагоприятных погодных условий, оценили в 3,7 млрд рублей, сообщает "РБК Ростов" со ссылкой на министерство сельского хозяйства и продовольствия региона.

"Острый, практически на грани почвенной засухи, дефицит влаги в весенний период, а также резкое повышение температурного режима в апреле оказали негативное воздействие на развитие растений. Кроме того, в первой декаде мая 2024 года на территорию Ростовской области пришли возвратные заморозки, что повлекло за собой гибель сельскохозяйственных культур на площади порядка 211 тыс га"

- Минсельхоз Ростовской области

Часть посевов была застрахована от природных катаклизмов, однако это лишь малая часть от засеянных площадей – незастрахованными оказались уничтоженные посевы в 2,6 млрд рублей, тогда как застраховавшие свои угодья хозяйства получат от страховщиков лишь 860,3 млн рублей.

Частично поврежденными оказались посевы еще на площади в 600 тыс га. Наиболее сильно непогода затронула посевы на севере области, а также в центре и на юге региона, и больше других пострадала озимая пшеница на площади в 180 тыс га.

Аграрии уже ведут пересев площадей погибших культур.