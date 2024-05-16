Донские раки не заметили резкого похолодания

Донские ученые после резкого похолодания, обрушившегося на регион, проверили в реках ситуацию с раками и выяснили, что пресноводные не обратили на заморозки никакого внимания и продолжают плодиться.

Внезапные заморозки, ударившие в Ростовской области, вызвали вполне обоснованную тревогу ученых, которые опасались, что такие перепады температуры скажутся на знаменитых донских раках: но как оказалось, их тревоги были напрасными, рассказали в пресс-службе азовско-черноморского филиала всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (АзНИИРХ).

Обследование, проведенное в реках Дон, Сал, а также в в Веселовском и Пролетарском водохранилищах Ростовской области показало, что непогода никак не сказалась на жизненной активности пресноводных, передает "АиФ-Ростов"

На промысле это не отразится – раки, как ни в чем не бывало, продолжают плодиться, их популяция стабильна, и какого-либо урона ей морозы не нанесли, добавили в АзНИИРХ.